Minicréditos rápidos, sin preguntas y sencillos

Cada vez más, obtener financiación de forma directa a través de internet se está convirtiendo en una opción interesante de cara disponer rápidamente de sumas relativamente pequeñas de dinero. Una de las cosas que, a veces, te ponen cuesta arriba pedir dinero son las preguntas. Sentir, como en las películas más obvias, que una lámpara ilumina tu cara y aparece un montón de gente, escrutándote con mirada juzgadora. Por eso es importante la posibilidad de obtener préstamos sin preguntas. Financiamiento inmediato sin necesidad de incómodos interrogatorios que te permitan obtener el dinero que precisas rápidamente y sin dar explicaciones acerca de la finalidad de la financiación. Pides la cantidad que necesitas, eliges en cuánto tiempo quieres devolverla y recibes tu dinero inmediatamente.

Este tipo de préstamos, habitualmente, se asimilan a los llamados minicréditos o microcréditos online, para cantidades inferiores a los 1000 euros, aproximadamente. Existen, no obstante, algunos prestamistas que suben este margen y conceden préstamos sin preguntas hasta los 10000 euros. Por otro lado, es conveniente saber que una manera frecuente de operar es establecer un límite en la primera operación e ir aumentándolo progresivamente en sucesivos créditos.

No preguntar no quiere decir no escuchar: hay alguien, por su puesto, al otro lado, por lo que la mayoría de estas entidades ofrece un servicio de atención al cliente las 24 horas.

Una duda que le surge a muchas personas a la hora de pedir un crédito es si lo podrá obtener un microcrédito con ASNEF. El ASNEF es un fichero de información relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, en el que son los acreedores quienes facilitan la información incluida en el mismo. No todas las entidades que ofrecen préstamos online aceptan clientes que estén en ficheros de morosos, pero hay algunos prestamistas con los que sí es posible obtenerlos.

Los minicréditos con ASNEF están pensados para ser devueltos en un plazo corto (habitualmente periodos de entre 1 y 3 meses), y los montos de dinero recibido no son altos (el límite suelen ser los 1000 euros, de nuevo). La devolución de este tipo de minicréditos ha de hacerse en un solo pago, variando la vía entre unos prestamistas y otros (mira bien las políticas de reembolso, si existen posibilidades de prórrogas y qué penalizaciones de demora se te cobrarían).

Este tipo de minicréditos, rápidos y sin papeleos, están cada vez más extendidos porque, crecientemente, más gente los ven como un tipo de financiación confiable, que permite disponer de cantidades no muy elevadas de dinero de forma prácticamente inmediata y desintermediada, sin cuestionarios ni estudios previos de financiación.