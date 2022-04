La pérdida de cabello es uno de los principales problemas que afecta la imagen de los hombres. La calvicie común o alopecia androgénica, puede presentarse en hombres y mujeres. Pero es mas frecuente en los hombres. Se trata del desprendimiento de la hebra capilar de una manera anormal. El pelo comienza a caerse en más cantidad, empezando a aparecer claros en la cabeza. Es una afección que puede ser temporal o definitiva.

Cuando se trata de un problema definitivo, la solución permanente es un trasplante de cabello. Una intervención quirúrgica por medio de la cual, se injertan cabellos de una zona donante, a la zona receptora. Si sufres de alopecia y estás pensando en un injerto de pelo. Te contaremos ¿cómo realizar con éxito un trasplante capilar en Madrid? Sigue estos consejos y vuelve a disfrutar de una cabellera sana y frondosa.

¿Qué es un trasplante capilar?

El trasplante capilar es un procedimiento quirúrgico, a través del cual el pelo es extraído de zonas donantes. Áreas donde por genética el cabello nunca se cae. Como son la parte occipital y lateral de la cabeza. Para ser injertadas en zonas receptoras, es decir aquellas que están afectadas con la calvicie. Es un tratamiento seguro, sencillo, pero meticuloso. Debe ser realizado por un especialista.

En el procedimiento, luego de la primera semana, el cabello implantado comienza a caerse, pero es parte de la recuperación. 2 o 3 meses después, el mismo crece de nuevo, mas fortalecido. Luego de volver a crecer, estará ahí, por el tiempo que dure el resto del cabello, que no fue implantado. Conserva las características del cabello natural y su mismo color. Es un tratamiento de por vida, que resuelve el problema de la calvicie con resultados naturales.

¿Por qué realizarse un trasplante de cabello?

Una vez que el cabello ha caído de manera definitiva, los cosméticos y medicamentos para la caída del cabello, no surten efecto. La única manera de recuperar el pelo es a través de un implante capilar. Esto no hará que salga pelo nuevo en el área despoblada. Lo que se hace, es llevar cabello del área donde aun hay pelo, a la zona donde se sufre de la alopecia. Generalmente la zona donde se desprende el cabello es la parte frontal y superior de la cabeza.

Es conveniente realizarse un trasplante de cabello, porque su apariencia mejora de forma significativa. La confianza que ha perdido a partir de que a comenzado a quedar calvo, se recupera y vuelve a tener cabello. Esta vez con la seguridad, de que no volverá a caerse. Para llevar a cabo un implante capilar, es necesario que la zona donante tenga una buena cantidad de cabello. Esto es para poder extraer la cantidad suficiente de unidades foliculares para trasplantar.

El trasplante capilar también se presenta como una solución a aquellas personas que han perdido su cabello a consecuencia de algún problema de salud como el lupus.

¿Quién puede realizarse un implante de cabello?

Es un tratamiento que puede aplicarse a casi cualquier persona que sufre de alopecia. Sobre todo, si se encuentran en las siguientes situaciones:

Padecen de alopecia y han experimentado una caída de la hebra capilar, media o avanzada. La perdida de cabello debe haber cesado, antes de realizar el injerto capilar.

Mujeres que perdieron cabello por causas hormonales.

Personas que tienen perdida de pelo, a causa de accidentes que han dejado cicatrices o por enfermedades capilares.

Personas con cejas, pubis, barba o bigote despoblados.

Si la persona no tiene una buena densidad en el área donante o padece de una calvicie incipiente. No es candidato a someterse a una cirugía capilar de este tipo.

¿Cómo realizar con éxito un trasplante capilar en Madrid?

Lo primero que debes tomar en cuenta para que el trasplante capilar en Madrid sea todo un éxito, es la clínica capilar que debes escoger. Si quieres que tu injerto capilar tenga los mejores resultados, no debes guiarte solo por el precio al hacer tu elección. Se trata de una operación de por vida, y una mala praxis podría ser algo bastante grave para tu cabeza y tu apariencia. Por ello debes escoger una clínica de renombre. Que cuente con muchos casos exitosos.

A la hora de decidir. Asegúrate de que la clínica cuente con las técnicas mas avanzadas. Te de un trato personalizado y un diagnóstico individualizado. Que posea tecnología y aparatología de punta. Que las instalaciones sean cómodas y sea de fácil acceso. Muy importante, que cumpla con todas las normas de higiene y seguridad requeridas por ley. Busca los comentarios y asegúrate de su reputación. Existen clínicas con excelente reputación, que ofrecen precios muy competitivos.

Otro punto a tomar en cuenta, es quien será el médico que realizará la cirugía. Debes conocerlo, investigar sobre su preparación. Titulación, postgrados, máster, número de operaciones exitosas, trayectoria y experiencia. Es una operación sin complicaciones, pero muy delicada y debe ser hecha por el mejor cirujano capilar.

Preparación antes de la operación

Una buena preparación antes de la intervención, ayudará al éxito del implante de cabello. El médico te indicará que necesitas hacer los días previos. Estas son algunas de esas recomendaciones:

Debes dejar de fumar con mucha anticipación, para que la piel pueda oxigenarse mejor y la cicatrización sea óptima.

Evita ingerir alcohol al menos 3 días antes de la intervención.

No cortarte el cabello.

Debes suspender cualquier medicamento anticoagulante que estés tomando. Para evitar sangramiento excesivo, durante la operación.

¿En qué consiste un trasplante capilar?

Consiste en pasar cabellos desde una zona poblada, denominada área donante. A una zona despoblada, que recibe el nombre de área receptora. El procedimiento es el que explicamos a continuación:

El paciente recibe anestesia local para insensibilizar la zona a trabajar.

Se realiza una limpieza en el cuero cabelludo.

Si se utiliza el método FUSS, se retira la tira de cabello, con el uso de un bisturí. Se cierra el cuero cabelludo con una sutura. Se separan las unidades foliculares de esa tira. Se conservan, y luego estas son injertadas en la zona receptora.

Si se trata del método FUE. Se extraen los folículos uno a uno. Se conservan en un líquido y luego se injertan en el área despoblada. Para realizar el implante se hacen pequeñas incisiones, donde se trasplantan las unidades foliculares.

Riesgos que puede tener la intervención:

Los riesgos mas comunes que pueden suceder y que no son frecuentes. Son sangrado o alguna infección, que puede ocurrir por que no se han seguido los cuidados necesarios. También dependiendo del paciente puede haber algunos problemas de cicatrización.

Cuidados después de la operación de injerto capilar:

El médico indicará los cuidados que debes tener después de someterte al injerto capilar. Sin embargo, es conveniente que evites fumar durante los primeros días. No ingieras alcohol al menos la primera semana. Duerme con una almohada o collarín para evitar rozar la zona implantada, con la almohada o la cama. No uses sombreros, gorros o pañuelos durante el primer mes. Lava tu cabeza con un champú suave y no frotes durante la primera semana.

Es importante que sigas las recomendaciones para lograr el éxito del trasplante capilar. Si se sigue cada una de ellas, el resultado del implante será inmejorable. En poco tiempo podrás disfrutar de una cabellera frondosa y para toda la vida.

Las mejores clínicas de injerto capilar en Madrid

Como te dijimos al principio, la elección de la clínica capilar, es de vital importancia, a continuación, te mostramos, las tres mejores clínicas de injerto capilar en Madrid.

1- Capilclinic

Es una de las clínicas mas renombradas y mejor reputadas en Madrid. Se especializa de manera exclusiva en trasplantes de cabello, con el uso de todas las técnicas. FUSS, FUE y una técnica propia, denominada Min Time FUE. Con esta técnica se acorta el tiempo de la implantación, conservando de mejor manera la vida de los folículos. Esto aumenta el porcentaje de éxito. Cuenta con un personal altamente cualificado. Con titulación, especializaciones y amplias trayectorias.

Garantizan los mejores resultados, el trato es personalizado, disponen de la más avanzada tecnología y aparatología de primera línea. Además de contar con precios muy competentes. Ofreciendo packs con todo incluido a muy buenos precios. Su renombre es internacional, poseen clínicas en Turquía, España, México y Colombia.

2- Clínica Medilor

Otra clínica con excelente reputación es la clínica Medilor. Este centro es dirigido por el Dr. José Lorenzo. Quien es pionero en el uso de la técnica FUE en España. Cuenta con mas de 10 años de experiencia. Desarrolló la técnica única con el uso de implanters. Utilizando el Lion implanter. Cuentan con un equipo médico con una amplia trayectoria. El trato es amable y personalizado.

Poseen instalaciones cómodas y tienen la más avanzada tecnología y aparatología de ultima generación. Garantizan un trabajo de calidad, con resultados muy naturales. Utiliza la técnica FUE con implanters y tienen en su haber muchos casos exitosos.

3- FueExpert

Es una clínica vanguardista que se especializa en implantes capilares. Su reputación se debe a las numerosas operaciones exitosas que han llevado a cabo. Garantizan excelentes resultados a sus pacientes. Dan una excelente atención, personalizada. Hacen diagnósticos individualizados, recomendando a cada paciente la técnica que se amolda a su caso en específico.

El personal tiene vasta experiencia, se mantiene en constante actualización. Las instalaciones son modernas y acogedoras. Tienen la tecnología mas avanzada y aparatos de primera línea.