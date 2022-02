Recomendaciones para hacer una mudanza con éxito

Las mudanzas siempre son un trámite complicado y que se puede volver tedioso, por ello para intentar evitar problemas o que algo se rompa, etc, lo mejor es acudir a un servicio de mudanzas que pueda ofrecer desde embalaje al transporte, entre otros. A continuación, te acercamos algunas claves para hacer una mudanza de manera cómoda y evitar el estrés y sorpresas.

Recurre a la ayuda de profesionales de mudanzas

Hay empresas de mudanzas que se pueden encargar de hacer prácticamente la totalidad de tu mudanza. Por ejemplo, si vas a realizar una mudanza en Madrid podrás recurrir a los servicios de mudanzas en madrid de bluespace. Un servicio complementario al alquiler de trasteros que ofrecen todos sus centros, en las ciudades más importantes de España como Barcelona, Valencia y Bilbao.

Haz limpieza y prioriza

Es importante que una vez tienes claro que vas a recurrir a los servicios de los profesionales en el mundo de las mudanzas, limpies. Antes de comenzar con las cajas, revisa si necesitas llevarte todo lo que tenias en casa, quizás hay cosas que puedes dejar atrás y te darás cuenta que no necesitabas. El objetivo no es otro que no llevarte las cosas que ya sean innecesarias porque el espacio que ocupes en el camión de manera innecesaria también te acabará costando dinero.

Cuidado con los alimentos del congelador

Es importante que descongeles los alimentos del congelador con algo de tiempo, al menos un día antes para no tener que llevar más que aquello que sea realmente necesario.

Si vas a realizar una nueva compra, mejor comprar productos que no requieran de la nevera, y si vas a realizar una nueva compra mejor enviarlar a tu nuevo hogar, para no hacer la mudanza con a compra de la semana encima.

¿Requieres de almacenamiento adicional? Apuesta por el servicio de alquiler de trasteros

Las empresas de mudanzas más completas suelen ofrecer también un servicio de alquiler de trasteros temporal, para que este proceso sea más sencillo. Podrás usarlos precisamente mientras te estás mudando y mientras tendrás tiempo para ir pensando qué es lo que vas a hacer finalmente con esos muebles, etc.

Bluespace ofrece un servicio de trasteros, que se puede complementar a la perfección con tu mudanzas, ya sea de forma temporal y para mas largo plazo.

Pinta antes de realizar la mudanza

Piensa en si la casa a la que te vas a mudar necesita una mano de pintura y si es así hazlo antes de mudarte. Como te puedes imaginar es mucho más fácil pintar un espacio si está vacío y no hay muebles, además de que evitarás que puedan mancharse.

Además cuando empieces a desempaquetar esas cajas, es recomendable realizar un esfuerzo y eliminar el polvo de todos tus objetos y muebles.

Contrata todos los servicios y suministros previamente

Es importante que contrates todos los servicios y suministros de manera previa a la realización de la mudanza. Este será un buen momento para revisar las tarifas que tienes contratadas y ver si puedes mejorarlas. Además, si cambias de zona es importante que te asegures que al lugar al que vas habrá cobertura, etc.

Cómo elegir una empresa de mudanzas

Si te preguntas cuáles son los aspectos a tener en cuenta al escoger la empresa de mudanzas que te ayudará con tu traslado, presta atención a estas recomendaciones que te resultarán de lo más útiles.

Infórmate sobre los servicios que dan

No todas las empresas de mudanzas ofrecen exactamente los mismos servicios y en muchas ocasiones en los detalles está la diferencia. Piensa en qué es lo que vas a necesitar y mira cuáles son las empresas en tu ciudad que te pueden dar dichos servicios. Así podrás descartar automáticamente las que no puedan ofrecerte todo aquello que buscas.

Pide varios presupuestos

El precio también es un elemento importante, especialmente en momentos vitales como los de la mudanza que suponen haber hecho un desembolso previo importante, ya sea con la compra de la vivienda o con los gastos asociados a fianza si se trata de alquiler. Por ello, es importante pedir varios presupuestos para ver qué es lo que te ofrecen las empresas y por cuánto.

Busca opiniones

Es importante que busques las opiniones de otros usuarios para saber el tipo de experiencia que han tenido al recurrir a empresas como las que tú estás buscando. Así te podrás hacer una idea más fiel a la realidad sobre cómo trabajan y si ofrecen un servicio de calidad, tal y como se podría esperar de los profesionales en este campo. No olvides también tener en cuenta el tiempo que llevan dando este servicio y trabajando en el sector.