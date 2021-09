Transfers: traslados privados puerta-a-puerta para no sufrir el estrés del recién llegado al aeropuerto

Madrid es una ciudad de más de tres millones de habitantes (seis muy largos si tenemos en cuenta su área metropolitana). Su único aeropuerto, Madrid-Barajas Adolfo Suárez, situado en el distrito del mismo nombre (Barajas, se entiende), está situado a unos 12 km del centro de la ciudad. En 2020 pasaron por allí más de 17 millones de viajeros, una cifra impresionante, aunque muy inferior a los más de 60 millones que lo hicieron en 2019 (cosas del Covid). En realidad, los números prometen crecer durante los próximos años, pues AENA ha anunciado recientemente una gran ampliación del aeropuerto para convertirlo en una “ciudad aeroportuaria”.

La mera enumeración de datos acerca de nuestro aeropuerto puede producir agobio al viajero y ni que decir tiene que la impresión es idéntica en el resto de aeropuertos de grandes ciudades del mundo. Hoy en día, volar es la forma más eficiente de cubrir largas distancias, pero en ocasiones los aeropuertos son espacios estresantes, igual que llegar a un lugar que a menudo nos es extraño para encontrarte súbitamente en un hormiguero humano, alejado unos cuantos kilómetros del destino final. El último plus de intranquilidad que nos apetece sumar al cansancio del viaje.

Por esto, a pesar de que el aeropuerto cuenta con distintas opciones de transporte (metro, taxi o autobús, según la terminal ) es interesante contemplar la contratación de un transfer.

¿Qué es un transfer? Un traslado al aeropuerto en coche contratado de forma privada, como los que oferta Mytransfers, una empresa internacional del sector que aúna la agilidad propia de la juventud (fue fundada en 2018) con la solidez que otorga más de una década en el sector por parte de sus fundadores.

Estos transfers nos permiten contratar el viaje con anterioridad y despreocuparnos del transporte a la llegada al aeropuerto. El chofer nos recogerá en llegadas y nos llevará directamente a nuestro destino. Sin estrés, sin sorpresas, sin colas y, encima, con tarifas ventajosas respecto a otro tipo de transportes individuales.

La modalidad permite elegir entre distintos tipos de tarifas según nuestras posibilidades o necesidades: la clase económica, business class y el transfer para grupos, que nos permite contratarlo para un grupo de hasta 19 personas.

La ventaja de contratar el transfer con una empresa internacional como Mytransfers es que cuenta con conductores en todo el mundo, lo que nos permitirá empezar nuestras vacaciones –o nuestro viaje de negocios– relajados en aeropuertos, estaciones de tren o puertos de todo el planeta. Para ello, basta con entrar en su web y contratar el servicio en tres clicks.

Los traslados privados puerta-a-puerta son una buena forma para no sufrir el estrés propio de los recién llegados al aeropuerto, un síndrome no descrito en los vademécums pero que a muchos nos es familiar, que se agarra al estómago, produce sudoración corporal, alteración del carácter y hasta tropiezos ocasionales (por no hablar de papelones ante jefazos de empresa, no descritos como causas físicas, pero a menudo ocasionados por los síntomas atrás mencionados).