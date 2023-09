El relato del bombero que intentó evitar la tragedia por la DANA: “Son las 23:24, el coche empieza a volcar con la persona dentro”

“Lo que he vivido hoy en la M-507 a la salida de Aldea del Fresno dirección Villamanta va a ser imposible de olvidar”, así comienza a narrar lo ocurrido durante la noche del domingo Óscar, bombero forestal y testigo de las fatídicas consecuencias del temporal en Madrid. Todavía en shock, se lanza a contar en su cuenta de X (@OscarBForestal) la escena con la que tuvo que lidiar: presenció cómo un vehículo fue arrastrado por la riada cuando intentaba cruzar un afluente del río Alberche, a la altura de Aldea del Fresno.

El bombero iba conduciendo cuando se topó con el arroyo a punto de desbordarse. “Me encuentro con la crecida del río. La paso con dificultad”, cuenta. Consiguió cruzar y empezó a parar a los coches que iban llegando: “Digo que no crucen, que es muy peligroso”. Uno de los vehículos “hace caso omiso y decide cruzar”. En ese momento se desató el pánico de los presentes. “Se queda parado en medio de la riada. Empieza a crecer por segundos”, relata el bombero.

“Alertado llamo a bomberos. Explico la situación. Son las 23:24, el coche empieza a volcar con la persona dentro. Intenta poner marcha atrás y el coche vuelca y es arrastrado por la riada. Los que estábamos ahí y decidimos parar nos echamos las manos a la cabeza”, explica Óscar en su red social. El coche quedó atrapado en cuestión de minutos y los presentes no pudieron hacer nada por evitarlo.

La desesperación iba en aumento: “A las 23:27 el puente y la carretera desaparecen. El vehículo se pierde en mis ojos impotentes de no haber podido hacer nada”. El bombero intentó acercarse para saber la suerte del conductor, pero no consiguió ver nada. Mientras tanto, emergencias se encontraba al teléfono escuchando todo.

“Son momentos de angustia. Mis llamadas a bomberos son inexplicables”, escribe. Los bomberos no daban crédito al escuchar a Óscar, el acceso a Aldea del Fresno desde Villamanta era imposible: “Me han pedido que les enviase el vídeo de cómo estaba la carretera porque habían varios rescates en Aldea también”.

La situación era cada vez más complicada, el puente de Aldea del Fresno a Chapinería en M-510 también había sido arrasado. Solo quedaba una forma de llegar al lugar, a través desde la A-5 dirección Méntrida y luego de Méntrida a Aldea. Ni siquiera sabían si esa carretera estaba en buen estado: “Estábamos todos en shock ya que más adelante, pasado Villamanta también estaba totalmente inundado. Es decir, estábamos atrapados entre un río que crecía por momentos”.

Poco después llegaron los bomberos: “Nos desplazan a todos a Villamanta. Yo empiezo a asimilar todo lo que he visto y he vivido. Me derrumbo pensando que podría haber hecho más por ese conductor que desconozco que ha sido de él… Me atienden personal de Summa por crisis de ansiedad, me han tranquilizado muchísimo”.

A pesar del estado de shock en el que se encontraba el bombero forestal, no dudó en ayudar a los heridos que llegaban a Villamanta: “Sin pensarlo dos veces ayudo a Guardia Civil a bajar a los heridos de los coches particulares que son utilizados hasta el ‘hospital de campaña’. Siguen llegando vecinos que lo han perdido todo”. La solidaridad se abría paso entre la catástrofe, gente del pueblo llegaba con ropa, comida y calzado.

Una vez que Óscar consiguió tranquilizarse, explicó lo ocurrido a la Guardia Civil. “Seguramente tenga que declarar el terrible suceso que he presenciado… Me dice que ya me puedo ir a casa pero que tenga cuidado ya que de Villamanta a Navalcarnero está llena de vehículos parados”, señala. Hasta ahí llega el relato de la terrible noche del bombero forestal. “Reventado física y mentalmente… Ha sido muy duro… Pensar que si hubiese pasado dos minutos después por ese puente que ha desaparecido yo no estaría escribiendo esto. Solo espero que encuentren al hombre…”, termina su hilo.

Los usuarios de X (antes Twitter) no han dudado en agradecer su acto de valentía y mandarle ánimos en estos momentos tan duros: “Has ayudado en todo lo que has podido y más, siéntete orgulloso”.

Poco después de publicar su historia en la red social, Óscar se enteraba de que en el coche que intentó parar viajaba una familia con dos niños. La madre y la hermana aparecieron anoche y el niño ha sido localizado con vida esta mañana, aferrado a un árbol. El padre todavía se encuentra en paradero desconocido. El bombero forestal, que difícilmente podrá olvidar lo vivido, ha mandado sus mejores deseos a la familia: “Espero que el padre aparezca… Intenté que se detuvieran…”.