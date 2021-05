El triunfo del CBD en la salud

El cannabis es una de las plantas que desde épocas ancestrales ha formado parte de la medicina natural. Se tienen registros de su uso en el año 4.000 a.C cuando era utilizada como recurso natural para aliviar dolencias sin conocer ni siquiera cuál era su mecanismo de acción o sus principales principios activos. Pero la ciencia se ha centrado en esta planta tan controversial que durante años estuvo envuelta en toda clase de escándalos legales, lo bueno de todo es que desde la llegada del CBD la visión de muchos ha cambiado, al punto de que el compuesto goza de aprobación legal, por tanto es posible conseguirlo sin inconvenientes en una tienda de CBD online o en tiendas físicas certificadas que cumplan con la normativa europea.

Antecedentes históricos del Cannabidiol o CBD

Aunque el CBD es considerado una tendencia actual, su historia no pertenece a este siglo, pues va más allá de lo que muchos creen. Si bien es cierto, existen evidencias científicas que apuntan al uso de cannabis en durante en el año 4.000 a.C como planta medicinal, esta situación no quedó como leyenda del pasado, pues el hombre se interesaba cada vez más en las propiedades de la planta con la intención de descifrar su mecanismo de acción y qué había en ella que era capaz de aliviar tantos males de la época ancestral. Con el paso del años, y la evolución del conocimiento científico, el médico irlandés del siglo XIX William B. O´Shaughnessy utilizó la planta de cannabis como elemento principal para una investigación farmacológica abriendo un largo camino hacia el estudio de los cannabinoides que hacían vida en la planta. Pero, ya más cerca del enfoque actual, fue en 1940 cuando Robert S. Cahn, un químico de origen británico especializado en estereoquímica y nomenclatura de los diversos compuestos químicos, pudo extraer la nomenclatura del Cannabidiol. Dos años después de este evento, el químico estadounidense Roger Adams pudo aislar los dos compuestos más polémicos de la planta, se trata del Tetrahidrocannabinol (THC) y del CBD.

Pese a estos hechos, aún se desconocía el mecanismo de acción de cada uno de estos cannabinoides, pero fue de la mano del científico Raphael Mechoulam quien entre 1963 y 1964 logra descubrir que los efectos psicoactivos de la planta derivan de la presencia del THC. Sin duda, un hecho histórico que volcó la mirada hacia el CBD, pues era evidente que restó la responsabilidad nociva que muchos le atribuían por su familiaridad con el THC, esto sentó las bases para revelar su valor terapéutico a la humanidad.

La Organización Mundial de la Salud dice “SÍ” al CBD

Pese a los hechos históricos que desvincularon al CBD de todo efecto nocivo, aún le quedaba un camino largo por recorrer, y es que, para muchos existía cierto escepticismo por proceder de una de las plantas más polémicas de la historia como lo es el cannabis, situación que todavía se presenta en la sociedad moderna aún cuando la ciencia se ha enfocado en utilizar este compuesto como protagonista de diversos ensayos e investigaciones clínicas que permitieran verificar la efectividad de cada uno de sus beneficios. Las respuestas fueron saliendo a la luz, y poco a poco la credibilidad del CBD iba creciendo, pero a pesar de su gran fanaticada aún gozaba de un poderoso número de detractores no solo en Europa, sino en el resto de continentes que han cerrado por completo las puertas hacia la posibilidad del uso de este cannabinoide como aliado medicinal.

No obstante, un acontecimiento terminó por validar la popularidad del compuesto, y es que el Comité de Expertos en Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud, emitió varios veredictos contundentes en el informe del 10 de noviembre del 2017 el cual expresa que el CBD es una sustancia que no produce ningún efecto adictivo, así que no hay riesgo de que las personas puedan sufrir de dependencia a este compuesto como ocurre con el THC. También se especifica que en caso de que se exceda la dosis de su consumo, los estudios hasta ahora realizados no evidencian repercusiones negativas sobre el sistema cardiovascular y la psique. De igual forma, otro de los enunciados del informe expresa que: “Los preparados que contengan predominantemente cannabidiol y no más de un 0,2 por ciento de delta-9-tetrahidrocannabinol no están sujetos a fiscalización internacional.”