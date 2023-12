Feministas denuncian el acoso de grupos nazis en la jornada de resistencia contra los grupos antielección del 28D

Como todos los años, diversos grupos antielección han convocado este jueves a sus seguidores a las puertas de la clínica Dator, facultada para realizar interrupciones del embarazo. El Día de los Santos Inocentes (en el santoral cristiano) es una fecha clave para este tipo de grupos extremistas pero en los últimos años Feminismos Tetuán, una asamblea local nacida al calor del 8M, ha conseguido contrarrestar el acoso con concentraciones a las que acuden asambleas feministas de toda la Comunidad de Madrid.

Este año, como en ocasiones anteriores, han mantenido la concentración ininterrumpidamente desde las nueve de la mañana (algunas llegan antes) hasta por la noche. A pesar del frío, ha habido música, comida y hasta un akelarre.

Un akelarre feminista, dónde la decisión d ser madre es nuestra y solo nuestra

Yo decido, mi cuerpo es mío y solo mío, y es mía la decisión

Educación sexual, información y medios para prevención pic.twitter.com/Bt67oTDXEq — San Blas Canillejas Feministas 🇵🇸 (@FeministasSan) 28 de diciembre de 2023

Aunque las feministas se muestran contentas con haber conseguido defender un año más “el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos frente a los grupos antielección” –todas las mujeres que han acudido a la clínica han podido acceder sin problema–, denuncian el acoso sufrido a lo largo de la jornada por “grupos nazis, los mismos que se ponen en Ferraz”.

En algún momento, algunos de los asistentes a la convocatoria antielección han intentado también pisar una representación de bebés palestinos que denunciaba los asesinatos de niños por parte del ejército israelí.

📢📢SE NECESITA APOYO URGENTE📢📢

Estamos algunas compas en la concentración del #28D y han empezado a llegar los fascistas antielección en masa, la policía no les disuelve (para sorpresa de nadie) y estamos rodeadas

Ven y difunde!!!!! — Feminismos Tetuán (@tetuan8m) 28 de diciembre de 2023

Dator fue el primer centro privado facultado para hacer interrupciones del embarazo en España, abierto en 1986. Desde este año y hasta ahora, distintos grupos antiabortistas han hecho de sus puertas un objetivo constante de apostolado antielección. No hay semana en la que no haya allí grupos molestando a las pacientes y trabajadoras de la clínica, tratando de convencerlas de no abortar pese a que las mujeres que acuden allí ya han pasado por los trámites de información que marca la ley, engañándolas para que se tomen un café y así evitar que la intervención pueda llevarse a cabo ese día (pues deben estar en ayunas), enseñándoles fotografías de fetos o, en ocasiones, increpándolas.

Estamos defendiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Exigimos que el aborto se realice en la sanidad pública, como recoge la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.#abortolibre pic.twitter.com/0TYBLIffrk — Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid (@abortomadrid) 28 de diciembre de 2023

Desde 2022, Hazte Oír cuenta con un local pensado como cuartel general antiabortista en la calle Pensamiento, justo enfrente de la clínica Dator, abierto con la intención de burlar la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.