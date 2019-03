"Por tu puta culpa han marcado al Madrid", "has destrozado una afición": el acoso machista hacia Alba Carrillo por su relación con Thibaut Courtois

"Pon tu nombre en Twitter, están contentos contigo. Has destrozado a toda una afición"; "Déjame a Courtois tranquilo, que me lo desconcentras"; "Por tu puta culpa han metido gol al Madrid"; "Cállate, que no tienes ni puta idea de fútbol"; "La afición atlética está contigo, Alba, termina con la carrera de la rata belga". Estos –y otros mensajes como "puta" y "guarra"– son las descalificaciones que ha sufrido en los últimos días la modelo Alba Carrillo en su cuenta de Instagram por parte de aficionados al fútbol, después de que la revista Semana publicase la relación entre ella y el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y de los malos resultados del equipo.

El acoso hacia Carrillo ha llevado a la modelo a anunciar el cierre de sus redes sociales. En una publicación de la red social la modelo explicó lo ocurrido: "Me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho conmigo es una puta masacre (...) Al Real Madrid, decirle que, si es posible, deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue la responsabilidad de su mal juego una mujer".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 10 Mar, 2019 a las 4:11 PDT

Las críticas hacia mujeres que son parejas de futbolistas profesionales y que las hacen responsables de su actuación son habituales: antes que Carrillo, las sufrieron mujeres como la periodista Sara Carbonero –pareja de Iker Casillas– , la actriz Sara Sálamo –pareja de Isco Alarcón– o la cantante Shakira –pareja de Gerard Piqué.