Las tareas domésticas, cosa de la pareja y los hijos solo cuando la mujer tiene cáncer

Si una mujer tiene cáncer, serán la pareja y los hijos los que se encargarán de las tareas domésticas. Es uno de los efectos de sufrir la enfermedad que enumera la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) bajo el epígrafe "cambio de roles". Está incluido en un documento colgado en su página web en el que se desgranan los datos de incidencia del cáncer de mama en España y su impacto. Entre las consecuencias, la imagen corporal, posibles cambios en la sexualidad o afectividad y un nuevo responsable de las tareas domésticas.

"Una de las alteraciones que se pueden producir en la familia es el cambio de roles", comienza diciendo el apartado. "Así, si la afectada es la madre de familia, probablemente su cónyuge y sus hijos tendrán que asumir las tareas domésticas durante el tiempo que dure la administración de los tratamientos", concluye.

La AECC sugiere así que las tareas domésticas y del hogar son responsabilidad de las mujeres, que cuando enferman y mientras dure el tratamiento médico, dejarán de encargarse de ellas para hacerlo sus parejas o sus hijos e hijas. "¿Estáis diciendo que limpiar es de mujeres?", preguntaba a la ONG una usuaria de Twitter que ha colgado en la red social el documento.

Hola @aecc_es. ¿Me podéis explicar esto? ¿Por qué las tareas domésticas son un rol que tengan que asumir el cónyuge e hijos SOLO si la mujer tiene cáncer? ¿Estáis diciendo que limpiar es de mujeres? #machismo pic.twitter.com/EP0l6RVPkq — Carmen Álvarez (@carmen_alfer) 17 de octubre de 2018

Y para rematar, lo de "durante el tiempo que dure la administración de los tratamientos".

PORQUE DIOS LES LIBRE DE HACER ALGUNA COSA EN CASA CUANDO LA MUJER YA ESTÉ MEJOR. — Rachael (@TheRepliKant) 17 de octubre de 2018

Este medio se ha puesto en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer, que asegura que la intención no es vincular a las mujeres con las tareas domésticas, sino "no obviar la realidad", aseguran fuentes de la organización. "Sabemos que son las mujeres las que mayoritariamente se encargan de las tareas domesticas. Ante esta realidad y un diagnóstico de cáncer, los hombres, que no suelen encargarse, tienen que darse cuenta de esto. Esa es la intención del mensaje", concluyen las mismas fuentes.