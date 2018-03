Unicornios, hadas y muertes violentas: The Perry Bible Fellowship

Tenía que acabar tocándoles a ellas.Las cabras están despegando. Compra acciones de cabras. Después del reinado de los gatos, de los perritos simpáticos y de los bebés, ahora le toca el momento de brillar en el sol de Internet a los cuartos mejores animales del mundo.

Y de qué manera brillan en Everything Goats, una cuenta de twitter dedicada única y exclusivamente a ese animal. Y hay sólo cabras, pero de todas las maneras posibles.

Goats do whatever they want 🐐 https://t.co/oF9fV10NlL