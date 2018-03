¿Hacia dónde va Alemania?

La primera ministra británica, Theresa May.

Tras un año de palabras altisonantes sin mayor contenido, este lunes la premier británica presentaba en el Parlamento su propuesta negociadora concreta sobre la suerte que correrán los 3,1 millones de ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña cuando concluya el Brexit. Por tanto daba inicio a la batalla política y diplomática de verdad. Y no precisamente de la mejor de las maneras. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha dicho que la oferta británica está por debajo de las expectativas y el líder laborista Jeremy Corbyn ha declarado que su rival conservadora quiere utilizar a los inmigrantes como moneda de cambio.

"Queremos que os quedéis", ha concluido Theresa May. Pero eso no queda ni mucho menos claro en el texto de su propuesta. Porque esta incluye algunas cláusulas que, de aplicarse en un futuro, discriminarán a los inmigrantes y terminarán por convertirlos en una especie de ciudadanos de segunda clase que, además, sólo podrán reclamar sus derechos ante los tribunales del Reino Unido y no a los de la Unión Europea.

La propuesta del Gobierno de Londres divide a los actuales inmigrantes (125.000 de los cuales son españoles) en dos categorías: los que llevan más de 5 años residiendo en Gran Bretaña y los que llevan menos. Los primeros podrán continuar haciéndolo con el único requisito de que obtengan una especie de DNI para inmigrantes europeos, una medida discriminatoria pues los ciudadanos británicos no están obligados a tener un documento de ese tipo. Los que llevan menos tiempo entrarán en un proceso, cuyos detalles no se han concretado, para alcanzar un estatus similar. Y los que llegaron después del 27 de marzo de este año se quedarán en un limbo no poco inquietante.