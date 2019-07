BMW ‘obligará’ a sus híbridos enchufables a funcionar en modo eléctrico

La controversia creciente sobre los híbridos enchufables (PHEV) y el mal uso que de ellos hace buena parte de sus propietarios ha llevado a varios fabricantes de coches a recurrir a la imaginación con el fin de que estos vehículos resulten en la realidad tan sostenibles como lo son sobre el papel. Como hemos explicado en eldiario.es (puedes leer la noticia aquí), el problema de muchos PHEV, habitualmente pesados modelos con carrocería SUV, es que, al disponer de un motor de combustión que siempre está ahí aunque la batería eléctrica se agote, nunca o muy pocas veces son enchufados a la corriente y, por tanto, funcionan la mayor parte del tiempo como un coche de combustión interna convencional, pero, eso sí, con libre acceso a zonas de tráfico restringido.

Lo que acaba de anunciar BMW durante el evento NextGen celebrado en Múnich es que a partir de 2020 todos sus modelos PHEV detectarán mediante geolocalización cuándo están accediendo a una de esas áreas libres de emisiones y comenzarán a circular automáticamente en modo eléctrico, sin que el conductor tenga que hacer nada al respecto. Los alemanes han bautizado este sistema con el nombre de BMW eDrive Zones.

Las zonas de circulación limitada, cada vez más populares en las grandes ciudades europeas, permiten únicamente el paso de los vehículos 100% eléctricos, de pila de combustible (hidrógeno) y los híbridos enchufables de mayor autonomía eléctrica, que en el caso de España debe ser superior a los 40 kilómetros para que el coche tenga derecho a la etiqueta Cero. Entre estos espacios protegidos se encuentran (o encontraban) las madrileñas APR (Áreas de Prioridad Residencial), a las que la moratoria sobre Madrid Central, la superzona en el que se integraron, deja ahora en una especie de limbo normativo.

BMW tiene previsto incorporar la función eDrive Zones a todo su catálogo de vehículos PHEV, como el 330e y el superdeportivo i8, que es el buque insignia bávaro de esta tecnología aunque en un futuro no lejano –a partir de 2023, cuando llegue su segunda generación– podría convertirse en 100% eléctrico de baterías, según se especula.

BMW ha optado por intentar inculcar pedagogía a los propietarios de sus vehículos híbridos enchufables.

No hace falta ser el rey de la picaresca para preguntarse a renglón seguido en qué quedará la propuesta de la marca germana cuando el vehículo llegue a una zona libre de emisiones y no disponga de batería suficiente para circular en modo eléctrico. Hoy por hoy no puede probarse legalmente si un coche de esta clase está desplazándose gracias al motor de combustión o a la energía almacenada, de manera que la situación actual podría repetirse si el usuario ha consumido previamente la batería, ha olvidado cargarla o simplemente no se toma la molestia de hacerlo. Y de este modo podrá seguir accediendo a un área de tráfico restringido con un vehículo que contamina, literalmente, como el que más.

La tecnología para controlar en tiempo real qué tipo de propulsión está usando un coche sí existe, y es una especie de radar de emisiones que se está probando en el marco del proyecto europeo Life Gystra. Un dispositivo semejante funciona haciendo una fotografía de los gases de escape de un vehículo y calculando, mediante espectrografía de masas, sus emisiones, tanto de partículas, hidrocarburos y monóxido de carbono como de dióxido y monóxido de nitrógeno.

Mientras estos sistemas no estén aprobados, y con el fin de contrarrestar la falla evidente de su plan, BMW ha optado por intentar inculcar pedagogía a los propietarios de sus vehículos. Un programa llamado myBMW points les anima a ganar puntos por cada kilómetro que recorran en modo totalmente eléctrico y contempla un bonus adicional cuando lo hagan en zonas libres de emisiones; los usuarios acumulan más puntos también cuando ponen a recargar el vehículo. Con ellos se obtendrán, además de la satisfacción, premios reales entre los que la marca ha mencionado la posibilidad de disfrutar de recargas gratuitas en la red de ChargeNow o de descargar aplicaciones de su tienda ConnectedDrive.

Ambas iniciativas, la de activación automática del modo eléctrico y el programa de puntos, se han probado en un proyecto piloto llevado a cabo en Rotterdam en el que se concluyó que los conductores de vehículos híbridos enchufables los utilizaron correctamente más de un 90% de las veces cuando circulaban por la zona eDrive de la ciudad.