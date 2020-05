Highlander Electric Hybrid: el nuevo híbrido de Toyota llega en formato SUV y talla XXL

Sin ningún indicio que permitiera adelantarlo, Toyota ha anunciado que el año próximo desembarcará en Europa el Highlander, un SUV de gran formato y siete plazas que hasta ahora se comercializaba en el mercado estadounidense. En Europa, eso sí, el modelo solo estará disponible en versión híbrida con 244 caballos de potencia y tracción total eléctrica AWD-i.

Con el recién llegado, la gama de todocaminos de la marca japonesa sigue colonizando nuevas parcelas de mercado al contar ya con el RAV4 en el segmento D, el C-HR en el C y, próximamente, el Yaris Cross, del que te informamos hace pocas semanas (puedes leer el artículo aquí), en el segmento B. Toyota no incluye en la categoría de vehículos SUV al veterano Land Cruiser, que por proporciones se asemeja bastante al Highlander, por considerarlo un todoterreno puro, aunque muchos de sus conductores no le den precisamente ese uso.

Con 4,95 metros de longitud y unas llantas de 20 pulgadas que no invitan desde luego a aventuras por el campo, el Highlander Electric Hybrid combina, sin embargo, un diseño sofisticado y muy yanqui con el aire de robustez de un auténtico 4x4. En el interior se ha buscado brindar la funcionalidad y amplitud que se espera de un modelo de siete plazas y estas enormes dimensiones.

La segunda fila de asientos dispone de un margen de deslizamiento de 180 milímetros al objeto de dejar espacio de sobra para dos adultos en la tercera hilera, y de que la entrada y salida de esa zona del habitáculo se realice con mayor facilidad. Un portón trasero eléctrico que se abre con solo pasar el pie bajo el paragolpes posterior da acceso a un maletero de 658 litros, ampliables hasta los 1.909 si se pliegan la segunda y tercera filas de asientos.

En cuanto al esquema de propulsión que utilizará en Europa el Highlander, es un sistema híbrido de cuarta generación que suma el empuje de un motor de gasolina 2.5 de ciclo Atkinson con unos propulsores eléctricos en los ejes delantero y trasero, siendo este último el que proporciona la tracción total eléctrica. La batería de hidruro de níquel está alojada bajo las butacas de la segunda fila.

Entre los mejores, por relación potencia/emisiones

El Toyota Highlander Electric Hybrid es un SUV de gran formato y siete plazas.

El nuevo SUV cuenta así con 244 caballos de potencia, unas emisiones de CO2 de 146 g/km en ciclo de pruebas WLTP y un consumo de 6,6 litros/100 km, cifras que Toyota considera las mejores de su categoría en relación entre potencia y emisiones. Es digna de mención también su capacidad de remolque de dos toneladas.

Creado sobre la plataforma GA-K del consorcio japonés, el Highlander se caracteriza además por una carrocería rígida y ligera y por un bajo centro de gravedad que otorga un tacto de conducción ágil además de gran comodidad en carretera. El comportamiento puede ajustarse escogiendo entre cuatro programas de conducción: Eco, Normal, Sport y Trail. Todos ellos son activables cuando el vehículo circula en modo 100% eléctrico (EV), el cual se puede seleccionar de forma independiente.

Los ingenieros han trabajado con especial dedicación el aislamiento acústico del habitáculo, por medio de la aplicación de un tratamiento específico en el parabrisas y la instalación de varias capas aislantes en techo, salpicadero y suelo, así como de revestimiento aislante en los pasos de rueda y el maletero. Todo ello se añade al carácter ya de por sí silencioso -en casi todas las circunstancias- de un sistema de propulsión híbrido.

El nuevo modelo, a la venta en 2021, podrá disponer de un interior en color negro o grafito y de numerosos compartimentos para objetos y tomas USB en la primera y segunda fila de asientos. La consola central integra una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con sistema de navegación por satélite y conexión Apple CarPlay y Android Auto. A este equipamiento hay que añadir elementos como el head-up display, recarga inalámbrica de teléfonos móviles, butacas con ventilación y retrovisor digital que ofrece una amplia visión de la zona posterior del coche.

El Highlander Electric Hybrid incorpora además la más reciente versión del conjunto de tecnologías de seguridad activa de Toyota, entre ellas el sistema precolisión con dirección asistida activa para evitar colisiones y función de detección de peatones de día y de noche y de ciclistas de día, control de crucero adaptativo a cualquier velocidad, dispositivo de mantenimiento de trayectoria, avisador de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección, control inteligente de luces de carretera y reconocimiento de señales de tráfico.