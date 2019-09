Nueva versión híbrida enchufable para los Kia XCeed y Ceed Tourer

Una de cada siete modelos vendidos por Kia en Europa durante el primer semestre de este año contaba con algún grado de electrificación. Este hecho, además de confirmar una tendencia inequívoca del mercado, ha animado a la marca coreana a enriquecer su catálogo de productos con dos modelos híbridos enchufables, los XCeed y Ceed Tourer PHEV, que llegarán al mercado a principios de 2020 y serán las primeras versiones dotadas de esta tecnología que la firma fabrique en Europa.

El sistema de propulsión, común a ambos, se compondrá de una batería de polímero de litio de 8,9 kWh, un motor eléctrico de 44,5 kW y un eficiente motor de 1,6 litros de cuatro cilindros GDI (inyección directa de gasolina). La potencia del conjunto asciende a 141 caballos y el par motor, a 265 Nm, lo cual hace posible que el Ceed Tourer acelere de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos y el XCeed, vehículo recién llegado a la gama Kia, lo haga en 11 segundos.

Estas nuevas variantes híbridas enchufables se hallan todavía pendientes de homologación, motivo por el que aún se desconocen tanto sus emisiones oficiales de CO2 como la cifra de autonomía que conseguirán. La marca se ha fijado como objetivo un alcance en modo totalmente eléctrico que se acerque a los 60 kilómetros en ambos casos, lo que permitiría a los usuarios completar la mayoría de los trayectos diarios y los desplazamientos cortos sin hacer uso del motor de combustión.

Kia XCeed.

Tanto el XCeed PHEV como el Ceed Tourer PHEV dispondrán de un sistema de frenada regenerativa, para maximizar la eficiencia del vehículo, y estrenarán un dispositivo de alerta acústica para peatones que funcionará a bajas velocidades y marcha atrás, siempre que se circule en modo eléctrico. La garantía de Kia, de siete años o 150.000 kilómetros, cubrirá la batería y el motor del nuevo esquema de propulsión.

A diferencia de otros modelos híbridos que emplean transmisiones electrónicas de variación continua, aquí se recurre a una caja de cambios de seis velocidades con doble embrague (6-DCT) que presenta al menos tres ventajas principales: mayor agrado de uso, posibilidad de cambiar de marcha manualmente y menores pérdidas de energía en la transferencia de potencia desde el motor térmico y el eléctrico.

Fuera de pequeños detalles exteriores que delatan su peculiar condición mecánica, como una nueva parrilla cerrada tipo tiger-nose en la parte delantera que mejora la eficiencia aerodinámica, ambos coches están equipados con un indicador de carga, ayuda visual que muestra si el coche se está cargando o tiene ya las baterías llenas. Al estar colocado en la parte superior del salpicadero, el conductor puede saber de un vistazo el estado de carga desde el exterior.

El sistema de infoentretenimiento de los dos incorpora nuevas funciones exclusivas para ayudar a localizar los puntos de carga disponibles en las inmediaciones o durante la ruta. En la pantalla se ofrece también información relevante relacionada con la cadena cinemática, como el nivel de carga restante de la batería o los gráficos de consumo de energía. Además, el dispositivo de pantalla táctil puede utilizarse para programar cuándo debe comenzar la carga el vehículo en caso de que esté enchufado, lo que permite aprovechar las tarifas de energía más económicas. Ambos equipos de información y entretenimiento ofrecen Apple CarPlay y Android Auto de serie.

El Kia Ceed Tourer es la versión familiar del compacto coreano.

El nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado Driver Only, que se activa mediante un botón el salpicadero, interrumpe instantáneamente el flujo de aire a todas las rejillas de ventilación que no sean las cercanas al conductor. Su secreto no consiste en bloquear el flujo de aire en ciertas salidas para redirigirlo a otra parte, como es habitual, sino en apagar los ventiladores correspondientes para reducir el consumo de energía desde la fuente.

La incorporación de una batería tiene cierto impacto en el espacio interior y, especialmente, en la capacidad de carga tanto del Ceed Tourer como del recién llegado XCeed, un crossover utility vehicle (CUV) que combina la presencia de un SUV con la conducción típica de un turismo. El primero pasa de 625 litros de volumen de maletero a 437, y el segundo, de 426 a 291 litros; con los asientos traseros abatidos, la capacidad mengua de 1.694 a 1.506 litros en el Tourer y de 1.378 a 1.243 litros en el XCeed.