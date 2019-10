Renault Captur 2020: salto de calidad y nuevo tren híbrido enchufable

Tras lanzar hace pocas semanas el Clio 2020, Renault acaba de dar a conocer el relevo de otro superventas, el Captur, que desde su aparición en 2013 acumula más de 1,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Además de renovar así su gama en el segmento B, la firma del rombo ha escogido estos dos modelos para estrenar su tecnología E-Tech, disponible en una modalidad full hybrid, la que embarcará el Clio, y otra híbrida enchufable que debutará en el Captur antes del próximo verano.

En el caso del popular SUV francés, esta primicia tecnológica no viene sola, sino acompañada de un cambio radical tanto en dimensiones e imagen exterior como en calidad de acabado. Para empezar, el nuevo Captur es 11 centímetros más largo (mide 4,23 metros), aunque solo 3,3 van a parar a la distancia entre ejes, y gana también algo de anchura, con lo que tiene más presencia y atractivo. Los cambios son más visibles en la trasera, donde los grupos ópticos (full led al igual que los delanteros) adoptan no ya la firma luminosa en C característica de Renault, sino la forma de esa misma letra.

En el interior, los diseñadores han echado el resto en lo que se refiere al empleo de materiales de calidad y tacto blando, al tiempo que buscaban la máxima capacidad de almacenamiento: 27 litros, 10 de ellos únicamente en la guantera, que conserva su estructura de cajón. También se mantienen las plazas traseras con desplazamiento a lo largo de 16 centímetros, gracias al cual el maletero puede alcanzar los 536 litros de capacidad (81 más que en la generación actual), que en caso de abatir los asientos pasan a 1.275 litros.

Gran salto de calidad en el habitáculo del nuevo Renault Captur.

Los ocupantes de la parte posterior cuentan ahora con salidas de aire propias y dos puertos USB, además de 17 mm más de espacio para las piernas. El conductor, por su parte, se integra en un entorno completamente digital, compuesto por un cuadro de instrumentos de 7 o 10,2 pulgadas y una tablet en posición central de 9,3 pulgadas, y tiene la palanca de cambios más a mano. Esto es así sobre todo si la transmisión es manual, hasta el punto de quedar demasiado cerca para nuestro gusto; en las versiones automáticas (EDC), la palanca es más pequeña, por lo que interfiere menos, y se enclava en una consola central de tipo flotante.

Las primeras entregas del nuevo Captur llegarán hacia febrero del año próximo con cinco opciones iniciales de motor. Tres de ellos serán de gasolina, de 100, 130 y 155 caballos, y dos diésel, de 95 y 115 CV, en tanto que las transmisiones serán manuales de cinco y seis velocidades o automática EDC de siete marchas, esta dotada de levas en el volante. Para marzo se espera la versión del motor pequeño de gasolina movida por GLP (gas licuado del petróleo), que aloja su depósito adicional de 33 litros en el lugar de la rueda de repuesto.

A finales de primavera estará por fin disponible el Captur con tecnología E-Tech Plug-In, un híbrido enchufable de 160 CV que incorpora un motor térmico de 1,6 litros, dos motores eléctricos y una batería de 9,8 kWh. Renault anuncia que podrá recorrer, en modo 100% eléctrico a velocidades entre 45 y 135 km/h, unos 65 kilómetros en trayectos exclusivamente urbanos, de tal modo que la mayoría de los desplazamientos cotidianos puedan realizarse sin consumir combustible y los de mayor radio no se vean afectados por problemas de autonomía.

La marca no ha comunicado el peso extra de esta versión plug-in, pero sí el emplazamiento de la batería, bajo los asientos traseros, y el tiempo de recarga, de entre tres y cinco horas en un punto de 7,4 kWh. El habitáculo conserva el espacio interior y la capacidad de carga, salvo por la pérdida de la mitad del doble fondo del maletero. Para los amantes de recopilar hitos, digamos que este Captur será el primer híbrido enchufable del Grupo Renault y del segmento B-SUV, además del primer modelo de este género que se fabrique en España.

La segunda generación del Renault Captur estrena tren híbrido enchufable.

Si algo ha hecho especialmente popular a este modelo es su carrocería de dos colores y sus posibilidades de personalización. Por eso este rasgo se refuerza ahora al proponerse desde el lanzamiento 11 colores de carrocería, cuatro de techo diferenciados y tres packs de personalización que dan lugar a 90 combinaciones posibles. Eso solo en el exterior, porque para dentro cabe elegir entre 18 configuraciones a las que hay que sumar los ocho colores de ambiente luminoso para el interior de las puertas y la parte inferior de la consola, vinculados a los ajustes del sistema Multi-Sense.

Como hemos apuntado, el cuadro de instrumentos digital puede ser de 7 o de 10,2 pulgadas. En el pequeño es opcional que muestre la imagen del navegador y en el mayor viene integrada de serie. En cuanto a la pantalla central, de tipo tablet y 9,3 pulgadas, agrupa las funciones de información, entretenimiento y multimedia, así como el navegador, que a partir de ahora informa no solo de la ubicación de las gasolineras, sino también del precio de los carburantes y permite búsquedas directas en Google (por ejemplo, la de un restaurante sin necesidad de saber en qué calle se encuentra).

Estreno del asistente para atascos

En lo que respecta al catálogo de ayudas a la conducción, comprende, según versiones, frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de ángulo muerto, alerta de salida y mantenimiento del carril, reconocimiento de señales, alerta de tráfico, cámara de visión 360º y ayuda al aparcamiento. También merece destacarse el asistente para atascos y circulación por autopista que Renault denomina Highway & Traffic Jam Companion, en el que actúan de forma coordinada el control de velocidad adaptativo con función stop & go y el centrado del vehículo en la vía.

Por el momento se desconocen los precios de la nueva gama Captur. Solo es oficial que serán cuatro los acabados entre los que escoger (Life, Intens, Zen y Zen+) y que el más lujoso, llamado Initiale Paris, no se comercializará en nuestro país.