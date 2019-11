Los Kia Niro híbridos actualizan su tecnología, diseño y equipamiento

Desde su lanzamiento en 2016, el Kia Niro se ha consolidado como un modelo muy equilibrado y racional: no es grande pero tampoco pequeño (4,35 metros de largo), no pesa en exceso, luce una carrocería SUV discreta, y esa discreción se antoja parte de su particular encanto. La marca coreana lo ha utilizado, además, como escaparate de su tecnología eléctrica, lo que hace de él el único crossover disponible en versión híbrida, híbrida enchufable -agregada a la gama en 2017- y 100% eléctrica -esta desde la pasada primavera- y que no ofrece variantes con motor de combustión.

Ahora ha llegado el momento de renovar exterior e interiormente los Niro híbrido e híbrido enchufable para otorgarles mayor presencia visual y mejores materiales a bordo, cambios que en ningún caso afectan al sistema de propulsión, que sigue compuesto por un motor de gasolina 1.6 GDI y un propulsor eléctrico que entregan conjuntamente 141 CV, a lo que se añade una batería de 1,56 kWh en el full hybrid y de 8,9 kWh en el plug-in.

Los diseñadores han sometido al coche a una actualización que, en la parte frontal, consiste básicamente en dotarlo de un paragolpes de mayor volumen y una parrilla más amplia. Son nuevos los grupos ópticos y los ledes de marcha diurna en forma de doble flecha, así como las llantas de aleación de 16 pulgadas, que pueden ser de 18 solo en el híbrido. En la zaga cambian también los faros y la moldura inferior.

De mayor enjundia son las modificaciones que encontramos en el habitáculo. Lo más importante: por fin el freno de estacionamiento de pedal deja paso a uno de tipo eléctrico, más sencillo y cómodo de usar. Junto a ello, materiales de mejor aspecto a la vista y de tacto blanco, nuevas inserciones cromadas en el salpicadero, una luz interior más refinada y, a partir del acabado intermedio de los tres posibles, Drive -que es el más demandado por los compradores-, una pantalla central de 10,25 pulgadas que agrupa las funciones de navegación, información y entretenimiento (en la versión Concept es de 8 pulgadas).

Por medio de esa pantalla, configurable y divisible para que conductor y acompañante puedan ver contenidos diferentes, se maneja el sistema telemático UVO Connect, embarcado ya en los e-Soul y XCeed, que ofrece información sobre la ubicación del vehículo, el estado de la batería y del propio coche, notificaciones y, en el caso del híbrido enchufable, los puntos de carga situados en las cercanías.

Incorporación de levas detrás del volante

Una novedad destacable es la incorporación de levas detrás del volante, dotadas además de una doble función. En el modo de conducción normal, sirven para regular el nivel de retención del motor y, con él, la recuperación de energía que se genera en la frenada y, a la postre, se almacena en la batería, una función bastante extendida hoy en los coches eléctricos. En el programa Sport, esas mismas manetas permiten subir o bajar de marcha, como sucede en numerosos modelos automáticos.

Hablando de transmisiones, los Niro conservan su cambio de seis velocidades de doble embrague, uno de sus aspectos más valorados por oposición a los sistemas que emplean variadores continuos, que cuentan con más detractores. También se mantiene intacto el tren híbrido de 141 caballos y baterías de mayor capacidad en la versión plug-in, dado que debe ser capaz de recorrer 49 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico, de acuerdo con su homologación en el ciclo de pruebas WLTP.

El modelo híbrido acelera de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos y de 80 a 120 km/h en 8,8. Su consumo medio combinado parte de 4,8 litros/100 km (WLTP) y sus emisiones de CO2, de 110 g/km, según el mismo procedimiento. El híbrido enchufable pasa de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos y de 80 a 120 km/h en 8,1 segundos. El consumo homologado es de 1,4 litros/100 km y las emisiones se sitúan en 31 gramos de CO2 por kilómetro, siempre en el ciclo WLTP.

Habitáculo del nuevo Kia Niro.

Tampoco hay cambios en la capacidad del maletero: 410 litros en el primer modelo, que ascienden a 1.408 con el asiento trasero plegado, y 324 litros (86 menos) en el segundo, merma de la que es responsable la colocación de las baterías del sistema híbrido, más voluminosas en un enchufable, justamente bajo el piso del compartimento de carga.

Como se ha apuntado más arriba, la gama Niro se articula en tres niveles de acabado: Concept, Drive y Emotion, este último susceptible de sumar el Pack Luxury, que cuesta 2.300 euros. Gracias a la campaña en vigor, el híbrido normal (HEV) está a la venta a partir de 19.900 euros y el híbrido enchufable (PHEV), desde 29.200 euros (el e-Niro, 100% eléctrico, arranca ahora en 35.000 euros). Las tarifas oficiales son las siguientes:

GAMA Y PRECIOS

Niro 1.6 HEV Concept 27.500 euros

Niro 1.6 HEV Drive 29.500 euros

Niro 1.6 HEV Emotion 32.000 euros

Niro 1.6 PHEV Concept 35.800 euros

Niro 1.6 PHEV Drive 37.500 euros

Niro 1.6 PHEV Emotion 39.300 euros