Qué revisar al comprar un coche de segunda mano

La compra y venta de coches de segunda mano es una tendencia cada vez más habitual. Esto aumenta la necesidad de reforzar las revisiones o que en un futuro necesitemos reparar o sustituir el parabrisas. Es recomendable revisar algunos aspectos en profundidad antes de comprar un vehículo con kilómetros en su contador.

El cambio de marchas es uno de los puntos más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de comprar un coche de segunda mano. Se debe revisar con detalle el funcionamiento del vehículo en este sentido, ya que se trata de un aspecto fundamental para conseguir que todo vaya sobre ruedas. Problemas en el cambio de marcha pueden suponer un importante desembolso económico, así que vale la pena invertir tiempo en confirmar que los cambios de ritmo se pueden realizar correctamente y con total solvencia. Para comprobarlo es necesario subir al vehículo y darse una vuelta, sin olvidar utilizar todas las marchas que éste ofrece. La conducción debe ser cómoda y ágil, de manera que las marchas se cambian con facilidad. Si se detectan sonidos fuertes o vibraciones en las transmisiones, entonces será necesaria una reparación.

Los frenos también deben revisarse. Unas pastillas agotadas pueden sustituirse sin una fuerte inversión económica, pero otros problemas en los frenos no solo pueden significar un importante gasto extra, sino que también resultaría peligroso a la hora de conducir. Tomar precauciones en el momento adecuado evita sustos en el futuro. Hay que comprobar que el piloto se enciende cuando se arranca el vehículo y se apaga poco después como justificante de que el sistema funciona correctamente. Cualquier ruido fuerte cuando se realiza la acción de frenar es sinónimo de que algo va mal.

El motor es otro de los elementos clave para el buen funcionamiento de un coche. No es habitual tener conocimientos para poder sacar conclusiones sobre la situación del motor, aunque sí que se pueden detectar fallos por el olor. No obstante, se recomienda acudir a especialistas y profesionales del sector que pueden certificar que la mecánica funciona correctamente o que por el contrario hay algún problema que debe subsanarse. El motor es la base del funcionamiento de un vehículo, pero un posible daño no se aprecia a simple vista como en otros elementos; incluso en ocasiones ni siquiera se advierte cuando se conduce. De manera que recurrir a expertos se antoja como la mejor elección.

Elementos que no requieren de forma indispensable de la revisión de un especialista y que también deben analizarse están relacionados con toda la cristalería del vehículo. Los parabrisas son muy importantes, ya que significan uno de los primeros sistemas de seguridad en caso de accidente. Aunque en un primer vistazo podrían aparentar estar bien, lo ideal es revisarlos con detalle para poder asegurar con garantías que se encuentran en un perfecto estado. La luna trasera y los cristales laterales de las puertas también deben tenerse en cuenta en esta tarea y formar parte del listado de aspectos de un vehículo que se deben revisar antes de comprar un modelo en el mercado de segunda mano.