El socialista Emilio Ivars, "desilusionado", abandonará su escaño para retomar su vocación docente

El diputado socialista Emilio Ivars ha anunciado su salida de la política. Lo ha hecho este sábado a través de sus redes sociales. Maestro de profesión, Ivars ha expresado en un vídeo su intención de dejar su acta de diputado en la Asamblea regional y retornar a las aulas: "He perdido completamente la ilusión por esta tarea política, me siento en estos momentos absolutamente inútil. He pasado de ser una persona proactiva a una persona reactiva, vivo resignado a lo que hay y todo se resiente".

En el vídeo en el que comparte su decisión, agradece sus ocho años dedicados a la política: desde 2012, cuando entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE con Rafael González Tovar. Ocho años, dice, que ha vivido con mucha ilusión, "y muchos esfuerzos, renuncias personales y profesionales, pero que en la mayoría de veces han merecido mucho la pena". Y destaca entre sus logros más satisfactorios "haber trabajado para buscar el consenso y aunar voluntades, a veces contradictorias, así como en mantener el espíritu socialista de respeto a las diferencias".



Con las palabras "hogar, familia y amor" en inglés de fondo, sigue relatando en el vídeo que de un tiempo a esta parte su tarea política le sobrepasa "y afecta negativamente a mi ámbito personal y familiar; he perdido la ilusión". Unos sentimientos que llegan en un contexto político -continúa- en el que gana la imposición, el interés individual frente al colectivo y en el que no "encuentro mi sitio". Considera no estar aportando "nada" a esa política institucional, y no estar recibiendo "nada" tampoco de ella. Por lo que ya ha comunicado su decisión tanto al presidente de la Asamblea regional, Alberto Castillo, como al secretario general del PSOE en la Región, Diego Conesa.

Ivars da cuenta de su compromiso con la ciudadanía hace ya un año de defender una Región de Murcia "social, diversa e inclusiva, que trabaje con inteligencia y no torpeza política, y una Murcia feminista". Pero dice sentirse "incapaz" de hacerlo en su situación actual, "sin espacio ni herramientas". También deja claro en la grabación que ha esperado un tiempo para madurar y tomar su decisión: "Necesito apartarme, cerrar los ojos y abrirlos con otra perspectiva".