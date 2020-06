Unidas Podemos denuncia en un vídeo la realidad de la Región ante el "optimismo" de López Miras en el debate del Estado de la Región

Con motivo del Debate del Estado de la Región, que se celebra durante este martes y miércoles en la Asamblea regional, Unidas Podemos ha lanzado un vídeo de denuncia en el que ofrecen algunos de los datos que el presidente regional, Fernando López Miras, "ha pretendido obviar en su intervención", según informan en un comunicado de prensa.

En el vídeo se ve la imagen de un joven que va ahogándose en las aguas del Mar Menor, mientras que se superponen cifras como los 10.000 millones de deuda pública que acumula la Región de Murcia, los 165 parados diarios que arrojaba la Comunidad autónoma ya antes de la crisis del coronavirus o los 0 euros destinados por el Gobierno regional a paliar la situación que viven autónomos y pymes destinados por la administración de López Miras.

Además, destacan que los hospitales de la Región sólo cuentan con 0,009 camas de UCI por habitante, o la cifra de niños y niñas en riesgo de exclusión, que ronda el 40%. Desde Unidas Podemos tampoco se olvidan del problema de la brecha salarial de género, que en la Región de Murcia es del 24,7%, muy por encima de la estatal, o de las 1.400 mujeres que han denunciado sufrir violencia de género, lo que supone la tasa más alta de toda España, "con una consejería que merma cada vez más las partidas destinadas a la prevención y a la atención a las víctimas". El vídeo finaliza declarando la “alerta por descomposición” de la Región de Murcia.

María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, ha explicado que con este vídeo-denuncia, Unidas Podemos pretende “arrojar luz sobre aquellos datos que el Gobierno regional ha ocultado durante años, y que están convirtiendo a la Región de Murcia en una de las peores regiones de Europa en cuanto a indicadores sociales”. Para Marín, “no es comprensible que con estas cifras tengamos que escuchar discursos autocomplacientes de un López Miras encantado de haberse conocido, que no realiza ni una sola autocrítica y que pretende escurrir el bulto culpando de todos los males al Gobierno de España”.

López Miras se va a regodear de lo bien que está la Región de Murcia tras 25 años de gobiernos del PP...



Pero a nadie se le escapa estas realidades 👇#DebateEstadoRegiónDeMurcia2020pic.twitter.com/W3hw9QoF3b — María Marín (@MariaMarinMart) June 16, 2020

La portavoz de Podemos ha recordado al presidente regional que estos datos “no se han generado en los pocos meses que lleva el Gobierno de coalición”, sino que “son producto de años de una política equivocada, basada en el enriquecimiento rápido de unos pocos, demasiadas veces de forma ilícita, y en perdonar impuestos a los más ricos, mientras se recortaba en recursos públicos y derechos sociales”.

Marín ha señalado que “el coronavirus ha evidenciado aún más las carencias de una Región de Murcia que no cuenta con ninguna red social de apoyo a los más vulnerables”, al tiempo que ha exigido “no culpar de todos los males a la pandemia, y no pretender hacer creer que esos son todos los problemas de la Región”. La diputada ha señalado, por ejemplo, que el turismo ya iba a verse muy afectado por la situación del Mar Menor, cuyas aguas verdes, mal olor e incluso animales muertos no atraen ya a nadie, con crisis o sin ella”.