Salud aplaza en Murcia la suspensión del triaje tras el plantón de coordinadores de Primaria

El descontento en algunos sectores de la Atención Primaria por la gestión de la desescalada en la Región de Murcia quedó patente este fin de semana, cuando parte de los coordinadores médicos de los centros de salud del Área VII (Murcia este) del Servicio Murciano de Salud (SMS) plantearon su dimisión ante la Consejería. Protestaban así ante el inminente desmantelamiento del triaje en los centros para clasificar a los pacientes y derivar a los sospechosos de COVID al área de respiratorio, en el doble circuito que se arbitró durante la pandemia.

El problema radica en mantener el área para pacientes de respiratorio sin contar con el triaje, según ha considerado la Asociación de Usuarios de la Sanidad de Murcia en declaraciones a este periódico. "Es una barbaridad", han asegurado al tiempo que tachan de "increíble" que no se tome en cuenta a los equipos de los centros de salud para coordinar estas cuestiones. "No están cuidando a los profesionales de la salud".

Se trata, el triaje, de un componente de seguridad para paciente y profesional: "Tienen que mantenerlo", afirman desde la Asociación de Usuarios, que considera positivo que se haya contemplado esta medida en la circular que ha emitido este miércoles el gerente del SMS, Asensio López, y a la que ha tenido acceso este periódico. Aunque fuentes médicas han considerado que se trata solo de un "parche" al contemplarse su mantenimiento solo hasta el 12 de junio. "En algunos centros de salud han contratado a una enfermera para triaje hasta entonces", cuentan fuentes médicas.

El SMS había propuesto suprimir este sistema, que pilotan enfermeros de los centros de salud para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Según ha podido saber este periódico, el pasado viernes hubo una reunión con los directores médicos pero sin una propuesta escrita específica, por lo que cada gerente "ha actuado de forma autónoma en su área y ha generado mucho desconcierto".

Los médicos de Atención Primaria sostienen distintos criterios y mientras algunos defienden mantener el sistema de triaje para evitar que se cuelen contagios, otros comprenden que "la mayoría de las PCR que se están haciendo son negativas y puede tener sentido ir eliminándolo". En lo que coinciden muchos es en que la desescalada "no se está gestionando tan bien como la primera fase de la crisis, y sobre todo no se está sabiendo transmitir bien, sabiendo tranquilizar a los profesionales; no podemos olvidar que ha habido mucho estrés y también mucha incertidumbre".

Según fuentes del Área VII, "no hubo cartas de dimisión, ni documentos, ni suspensión del circuito respiratorio; solo una exigencia de explicaciones, participación en las decisiones, y tiempo para organizarnos".

Aunque "obviamente no íbamos a aceptar algo que no nos parecía coherente con los criterios vigentes de salud pública y riesgos laborales; fue un problema de comunicación precipitada".

Por su parte, desde el SMS insisten en que en el actual periodo de transición se está retomando la actividad, "siempre garantizando la seguridad de los profesionales y de los pacientes". Se ha acordado mantener un control de acceso en cada centro, en el que se situará el profesional que determine el propio centro de salud, que a su vez remitirá su propuesta a la gerencia de área, insisten fuentes de la Consejería.

Fuentes consultadas de Atención Primaria ponen el acento en las contrataciones: "Sin más personal, es inviable cualquier plan; ya íbamos justos y si hay más funciones, hace falta más plantilla". La circular que se ha publicado desde el SMS, además, caduca el 1 de julio, pues habrá que volver a centralizar consultas por la falta de sustitutos.

Y serán los Equipos de Atención Primaria los que tengan que organizar los flujos de acceso, atendiendo a los recursos estructurales y humanos de cada centro. Y vuelven al mismo punto: "Con los actuales recursos será inviable, lo que generará un follón entre los usuarios".

La gota que colma el vaso

Esto del triaje "es la gota que colma el vaso", considera Cristina Sánchez, responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico CESM. Recuerda que es un seguro para reducir el riesgo de contagio y lleva asociado mantener el doble circuito de respiratorio: "Creemos que ese triaje debe hacerlo alguien con conocimientos sanitarios, enfermería está perfectamente capacitado", tal y como se está haciendo ahora.

Sánchez insiste en que, además, se prometieron "refuerzos a bombo y platillo, pero a día de hoy no se ha contratado a nadie; se está retrasando todo mucho". Desde el CESM critican que los profesionales sanitarios de Primaria en la Región han hecho el seguimiento de miles de pacientes sospechosos de coronavirus, así como de sus contactos, sin descansar días libres y fines de semana. "Acaba este período, dicen que van a reforzar medios y vemos que ni hay inversiones, ni refuerzos, y que ni siquiera van a poder irse de vacaciones conciliando por falta de personal".

Coinciden desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad. "No está premiando a los profesionales sanitarios, que son los que han dado la cara y han estado en primera línea". Siguen sin refuerzos en los centros de salud, "y diciéndoles que tienen que doblar las consultas y que no van a tener sustitutos en sus vacaciones" después de que hayan estado trabajando "de lunes a lunes" durante la pandemia.