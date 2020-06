Colectivos murcianos piden una rectificación al PSOE por su argumentario "manifiestamente transfobo"

Los colectivos y asociaciones Galactyco, No te proves, Asfagalem y Mujomur se han opuesto "frontalmente" al argumentario interno "manifiestamente tranfobo" del PSOE. Y lo han hecho a través de un comunicado conjunto en el que hacen referencia a un escrito que remitió el pasado día 8 de junio el PSOE a las diferentes secretarías de igualdad de las distintas federaciones socialistas -entre ellas, la murciana-, según denuncian estos colectivos.

"No podemos ni debemos abstraernos de la realidad: los avances sociales pueden ser en cualquier momento revertidos por acciones como esta", señalan en su comunicado. En su opinión, los derechos de las personas trans "no son objeto de debate". Los posicionamientos que abundan en la discriminación de cualquier ser humano "no pueden llamarse progresistas", consideran.

En su nota conjunta, estos colectivos y asociaciones murcianas apuntan a que los odios y las discriminaciones por cuestión de orientación sexual o identidad de género no se debaten, "sencillamente se condenan".

Por ello, se han posicionado al lado de Plataforma Trans, la FELGTB o L’Observatori contra l’homofòbia y han exigido al PSOE una rectificación. La rectificación -afirman- debe venir de las mismas fuentes que "el documento tránsfobo": desde las secretarías de igualdad de cada federación, en este caso del PSRM-PSOE, y de la Secretaría Federal que lidera Carmen Calvo.

Por ello, instamos al PSRM-PSOE a actuar en consecuencia con la población LGTBI y condenar el contenido de este documento, continúan. El compromiso con las personas LGTBI "tiene que ser claro y rotundo". En este sentido, dicen estar agradecidos "por los avances conseguidos en estos años, pero nuestra voz, como siempre, será firme: en nuestro ADN no está el guardar silencio ante las discriminaciones". Y concluyen: "Una mujer trans no se siente mujer, es una mujer, y un hombre trans no se siente hombre, es un hombre".