Narbona critica la reforma ambiental de Murcia en un encuentro virtual con el PSOE de Cartagena

"La recuperación económica tiene que ser, sí o sí, una recuperación verde; es decir, todo lo contrario de lo que el Gobierno regional de Murcia quiere hacer eliminando trámites de contenido ambiental", dijo este jueves la presidenta del PSOE Cristina Narbona durante un encuentro virtual con los socialistas de Cartagena.

La también ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, abordó la cuestión de la recuperación económica desde un punto de vista medioambiental. En la presentación previa al debate de la asamblea, recordó las premisas del PSOE para salir de la crisis provocada por la COVID-19.

Y señaló que "el hecho de que quieran desmontar (el Gobierno regional) normas de contenido ambiental para agilizar la actividad económica es, una vez más, un atajo que no va a llevar a un modelo de desarrollo económico que sea seguro, que dé seguridad jurídica". En su opinión, se trata de un modelo que no es "justo" y que no crea empleos "decentes" con salarios "dignos", con condiciones de protección social "suficientes" y duradero en el tiempo.

Ante los graves problemas medioambientales como el estado del Mar Menor y la contaminación de la Sierra Minera, manifestó su total desconsuelo por la acción "errática" del Gobierno regional durante los últimos 25 años, que ha llevado a estos "emblemáticos" lugares a un punto cercano al no retorno.

Por todo ello desde el PSOE en Cartagena, han asegurado desde la formación en un comunicado de prensa, "seguiremos luchando por proteger y salvaguardar el medioambiente, instando al Gobierno regional a que de una vez por todas abandone su estrategia de confrontación y mentira".

El PSOE en Cartagena ha realizado quince asambleas virtuales con militantes y simpatizantes todos los martes y jueves de los meses de marzo, abril y mayo, continuando estas hasta el fin del estado de alarma, "con gran éxito de asistencia".