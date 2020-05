Más controles en Cartagena tras las aglomeraciones en algunas terrazas en la primera noche de su reapertura

Tirón de orejas de autoridades locales y regionales en Cartagena este martes tras difundirse imágenes de la noche del lunes en las que eran evidentes las aglomeraciones que se produjeron en las calles de la ciudad portuaria con motivo de la reapertura de terrazas, tras pasar la Región este lunes a la fase 1.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho un llamamiento a través de un vídeo a la responsabilidad de ciudadanos y hosteleros para evitar concentraciones como las que se pudieron ver en el primer día de apertura de bares, restaurantes y comercios.

“Si ciudadanos y hosteleros no demuestran la responsabilidad de la que se ha hecho gala hasta ahora, nos arriesgamos a perder todo lo que se ha avanzado; es fundamental que se cumplan la normativa sanitaria y de distanciamiento social vigente”, ha destacado Castejón.

Parece que en Cartagena han pasado de la fase1 a la 3 directamente.Bares y terrazas llenas a rebosar ayer noche.

Si tenemos que apelar al sentido común lo llevamos claro.Luego será culpa del Gobierno

¿Pensarán en los 26744 muertos y en la sanidad saturada?pic.twitter.com/lvXbpmYtUe — Ibon Perez (@ibonpereztv) May 12, 2020

La crisis sanitaria no ha finalizado, ha recordado la alcaldesa, "y no nos podemos permitir dar ni un paso atrás; nos ha costado mucho llegar hasta aquí en las mejores condiciones". Castejón ha recordado que pasar a la fase 1 no es un "cheque en blanco" y que si no se actúa correctamente "corremos el riesgo de que ocurra como ya ha pasado en otras zonas, donde se ha producido un repunte y ha sido necesario endurecer de nuevo el confinamiento, cerrando bares y comercios".

La Policía Local de Cartagena interpuso este lunes 21 denuncias por aglomeraciones de personas y consumo de alcohol en la vía pública; por lo que a partir de este martes se han endurecido los controles policiales en el centro histórico. Y se ha solicitado también la colaboración de Policía Nacional para intensificar aún más la vigilancia.

Calle Jara, Cartagena, ayer por la tarde. Dos terrazas y ninguna respetando la distancia de seguridad. pic.twitter.com/g4W9PvaVyh — Miguel (@Miguel_Pe_Ve) May 12, 2020

En la playa de Santiago de la Ribera, en la costa del Mar Menor, agentes de la Policía Local tuvieron que cerrar un chiringuito en el paseo marítimo en el que no se estaban cumpliendo las distancias de seguridad, y en el que además estaba abierta la barra, lo que no está permitido hasta alcanzar la 'nueva normalidad'. El propietario, además, fue detenido por desobedecer las órdenes de los agentes.

En el mismo sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha considerado que "estamos en el descanso de un partido que no sabemos cuánto va a durar, y crean que lo siento pero no ha llegado el momento de los abrazos". Villegas ha querido comprender "que de pronto haya unos momentos en los que la gente por euforia salga a la calle y se produzcan ciertas aglomeraciones, pero una vez dicho esto a partir de hoy la gente tiene que tener sentido común".



El consejero de Salud ha insistido en que "todos sabemos lo que puede producir este virus en tan solo unos días, y la irresponsabilidad de solo una persona es motivo para poner en cuarentena a más de cien, así de delicada es la situación".



Ya lo advirtió también este domingo el presidente de la Comunidad, el popular Fernando López Miras: "Pido mucha prudencia, porque si detectamos irresponsabilidad o peligro de contagio, volveremos a la fase 0".