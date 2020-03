La alcaldesa de Águilas pide a Salud datos diarios del Covid-19 por municipios

Moreno ha demandado a la Comunidad “transparencia” en la información sobre la propagación del COVID-19 y considera que la decisión autonómica de no ofrecer estadísticas segregadas por localidades “no responde al interés general de los ciudadanos”.



La regidora ha argumentado que solo “con información veraz y transparente podremos frenar los bulos y las falsas informaciones a los que el desconocimiento da pie”. También ha afirmado que los ciudadanos “no pueden ver violado uno de sus derechos fundamentales, que es el de la información”.



Moreno ha añadido que una crisis sanitaria como la del coronavirus requiere de un ejercicio de “transparencia absoluta” por parte de las administraciones y ha lamentado que ella no pueda informar de forma puntual a sus ciudadanos porque la administración superior no le hace llegar los datos de la evolución del coronavirus en Águilas.