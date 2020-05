María José Pérez, alcaldesa de Campos: "Los trabajadores municipales se han dejado la piel, la situación lo ha requerido"

El coronavirus no nos ha dejado sentarnos juntas, pero no es necesario conocer demasiado a María José Pérez para darse cuenta de que es una mujer muy diligente y muy activa y que, como ella misma dice en esta entrevista, procura no dejar cabos sueltos. Su oficio de maestra -que comparte a media jornada con su actividad de alcaldesa de Campos del Río- se deja entrever en su forma de explicarse, clara y didáctica. María José tiene además dos hijas, que dice son su motor. Esta semana, cuando se ha conocido el primer caso de COVID-19 en el pueblo, nos ha dedicado un rato entre decenas y decenas de llamadas y videoconferencias para contestarnos algunas preguntas.

¿Cómo están afrontando el confinamiento en Campos del Río, cómo se están comportando los vecinos?

En los últimos días se habla de vecinos ejemplares, pero en Campos del Río superamos ese calificativo y podríamos decir que tenemos unos vecinos extraordinarios. La unión y solidaridad de todos ha estado latente desde el primer momento y ahora, que nos enfrentamos a momentos más duros, mucho más. Desde el Ayuntamiento hemos apoyado el confinamiento en todos los sectores de población, principalmente con los vecinos dependientes o más vulnerables tanto con el programa de ayuda a domicilio y el reparto de alimentos básicos y medicamentos, en los aspectos de protección tanto de los trabajadores municipales como de los establecimientos abiertos dotándoles de mascarillas, guantes, pantallas protectoras faciales, equipos de protección para las tareas de limpieza y desinfección o con la instalación de pantallas protectoras en el centro de salud o los diversos establecimientos.

Incluso acercando el material y libros escolares a los niños desde poco después de establecerse la crisis o facilitando el acceso a Internet para que pudieran seguir el desarrollo de las clases virtuales. Creo que todas estas medidas, y la responsabilidad de todos, han facilitado el confinamiento.

El domingo se volvieron a ver, como en otros lugares, a sus niños por las calles ¿Cómo lo vivieron?

Los parques, pistas deportivas y espacios de ocio se mantienen cerrados. Las salidas han sido escalonadas y no se han visto grandes grupos de niños al mismo tiempo. Además, en Campos del Río tenemos la gran suerte de disponer de espacios naturales a escasos metros del casco urbano y eso ha facilitado mucho que hubiera una mayor dispersión y que ellos realmente disfrutaran de esa primera salida.

Como alcaldesa, ¿En qué ha cambiado su trabajo? ¿Cómo están coordinándose?

Mi trabajo en cuanto a dedicación e implicación no ha cambiado, quienes me conocen lo saben. Obviamente que el trabajo ha sido superior, pero la situación lo requiere, no podíamos dejar ningún cabo suelto. También te aseguro que no hubiera sido posible sin el gran equipo que hay a mi lado. Se han dejado literalmente la piel, no ha habido horario, ni fines de semana, ni festivos. Todos, absolutamente todos los trabajadores municipales, el Centro de Salud, Policía Local, Protección Civil y todos los que han colaborado con nosotros están realizando una labor excepcional.

Dejando su rol de alcaldesa de lado, como ciudadana, ¿Cómo se organiza el día?

Todo depende de cómo vayan sucediéndose los acontecimientos. Los protocolos de actuación están siendo muy cambiantes y tenemos que readaptarlo todo a las nuevas situaciones. Tengo gente esperándome en casa, mis dos hijas, que son mi principal apoyo y el motor que me da la energía que necesito. Para ellas dedico todo el tiempo que no estoy al frente del Ayuntamiento.

La alcaldesa socialista en una reunión con el equipo de gobierno

Este miércoles se registró después de casi dos meses de crisis sanitaria el primer caso de COVID-19

Nos sentó como un jarro de agua fría, como una vuelta a la realidad. Nos habíamos mantenido libres de casos positivos y aunque éramos conscientes de que más tarde o más temprano llegaría, el que haya llegado tan tarde ha sido más difícil de asumir. Esperemos que todo quede en un aviso para que no nos relajemos y todo vuelva a la normalidad.

En estos momentos, ¿Cuál es la situación?

Desde la misma mañana en la que conocimos el positivo todos los protocolos de actuación cambiaron. Se intensificaron las labores de limpieza y desinfección en todo el municipio. Se ha realizado limpieza por ozono de todos los vehículos y dependencias policiales, del Centro de Salud y del Ayuntamiento. Se ha reforzado la seguridad y se modificaron las actuaciones en cuanto al programa de ayuda a domicilio sustituyendo la visita presencial por un servicio de catering en cuanto a las comidas y manteniendo el servicio de entrega de comida y medicamentos sin entrar a la vivienda y con mayor protección.

Contamos con un amplio porcentaje de población mayor de 65 años, considerada de riesgo, y vamos a poner todas las medidas a nuestro alcance para que la situación no vaya a más. El resto tampoco está en nuestras manos.

¿Al ser un pueblo pequeño, han hecho alguna actividad en la calle para los vecinos?

No, hemos organizado por ejemplo felicitaciones de cumpleaños pero no implican actuaciones en la calle. Nosotros, a través de familiares o amigos que nos lo demandan, preparamos una pequeña sorpresa para los cumpleañeros consistente en un vídeo que se publica a través de redes sociales, dándoles un espacio en nuestros canales de difusión y posteriormente les hacemos llegar una felicitación con su foto y unas golosinas, siempre manteniendo la mayor seguridad para unos y para otros.

¿Qué iniciativas se han puesto en marcha por parte de los vecinos para ayudarse entre ellos?

Las muestras de solidaridad han sido constantes en todos los sentidos. Hay un grupo de mujeres que ha realizado mascarillas de tela no sólo para los hospitales sino también, a petición del Ayuntamiento, para todos los niños del municipio. Nos siguen llegando donaciones para el Programa de Alimentos, para la protección de Policía, Protección Civil, las empresas, la Residencia Club de Campos, todo un ejemplo de trabajo y dedicación para nuestros mayores…

Tampoco podemos olvidar a nuestros agricultores que han brindado sus tractores, a nuestros deportistas que han realizado actividades en directo, a nuestros músicos, escritores o cocineros. No podría dejar atrás a todas las personas que nos han contado cuentos, que nos han animado a bailar y a reír con sus actuaciones, son muchísimas las muestras de apoyo y solidaridad que estamos recibiendo constantemente.

¿Y qué medidas se han activado en el Ayuntamiento?

Se han establecido medidas de carácter social, económicas y de seguridad, sin dejar de lado la actividad propia del Ayuntamiento.

En materia social se han garantizado alimentos, higiene y medicación a personas vulnerables, especialmente mayores y dependientes. Para ellos también se está mantenimiento un seguimiento y coordinando ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia. Se ha realizado un seguimiento a las familias del Programa de Familia y Menor con apoyo socioeducativo y emocional, contacto con los centros educativos y orientación psicológica. También se han prestado ayudas de urgente necesidad con vales de compra. Servicio de orientación psicológica y paquetes de alimentos a familias vulnerables y cestas de alimentos para alumnos becados de comedor escolar.

Económicamente se ha ampliado el plazo hasta el 6 de julio en el Impuesto de Vehículos y la Tasa de Basuras. Se han suspendido las cuotas de la Escuela Infantil hasta la reanudación de las clases. Fraccionamiento del pago de los tributos y suspensión de los plazos de procedimiento de las multas de tráfico.

Para los autónomos del municipio que hayan cesado su actividad por COVID-19 se han emprendido diversas medidas para aminorar el esfuerzo económico y generar liquidez que facilite el retorno a la actividad económica, sufragando el gasto por el suministro de agua potable y exención de la tasa de basuras durante el primer semestre del año en curso, la exención de la tasa por la ocupación del uso público con mesas y sillas y un pago directo de 400 euros a aquellos autónomos del municipio que cumplan los requisitos de la convocatoria de ayudas para contribuir en el pago de cuota a la Seguridad Social.

También se han instalado mamparas de protección en los comercios.