Ciudadanos se ríe de todos y deja caer a Isabel Franco

Un alto exdirigente de Ciudadanos me envía un Whatsapp: "Es una puta vergüenza". Tras conocer ayer tanto la aceptación del 'pin parental' por parte del grupo naranja, impuesta por Vox, como la composición de la gestora que dirigirá a partir de ahora las riendas de una organización que definitivamente ha optado por reírse no solo de sus votantes y simpatizantes, sino de su propia afiliación en sus caras.

Que unos presupuestos dependan de que volvamos a demostrar a la España Una, Grande y Libre que la Región es la cuna donde comenzó una Reconquista al pasado, no solo es un insulto, sino que dice muy poco de la capacidad de gestión y responsabilidad de quienes mantienen un gobierno que sigue haciendo aguas por todos lados.

Si la imposición del 'pin parental' es una aberración jurídica que se intenta justificar de manera tan simple como preocupante es para que muchos afiliados y afiliadas comiencen muy seriamente a romper en mil pedazos sus carnet del partido. Por cierto, dejando a la vicepresidenta caer en el abismo, y quien sabe si al borde de su dimisión o cese. Imagino movilizará a una parte importante de la comunidad educativa pública, (no sin duda a la privada, que está ahora afilando sus ‘cuchillos’ en algunas sacristías para hacer frente al gobierno español). Ciudadanos, si termina aceptando esta ‘vergüenza’, habrá enterrado definitivamente la última gota de dignidad que le quedaba, el nombramiento de la gestora que llevará las riendas.

Poner entre el triunvirato a quien era su responsable de organización, a imagen y semejanza de Fran Hervías, Valle Miguélez, con los meses que lleva demostrando su manifiesta incompetencia, es simplemente reírse de los pocos cientos de afiliados que quedan con nocturnidad y alevosía. Basta recordar los resultados electorales, su papelón en la investigación de las primarias, y su gestión de una organización que sigue perdiendo afiliados por las ventanas.



Al frente de la gestora sitúan al Teniente de Alcalde de la localidad de Cehegín, cuyo pacto con la actual alcaldesa del PP está a punto de saltar por los aires, pues está manteniendo en la Alcaldía a una persona que ‘presuntamente’ falsificó un título y algo más para acceder a diferentes puestos de trabajo del Ayuntamiento que ahora dirige.

Para ser alcalde no todo vale. El partido socialista quedó a un puñado de votos de conseguir la mayoría en esta localidad del noroeste murciano, y su pacto a última hora entre PP y Cs, repartiéndose puestos como en un mercado persa, en plenas escaleras del consistorio, no tenía ni tiene pies ni cabeza. Sobre todo ahora, que estoy seguro que la Alcaldesa tendrá que salir a desmentir si hubo una presunta falta administrativa muy grave, y que estoy seguro, que más temprano que tarde tratará de justificarla o aclararla, pues el rumor no solo le está haciendo daño a ella, sino a la propia institución.

Así que al frente de lo que queda de la organización naranja, nos encontramos a una gestora continuista y con una miopía política preocupante. Sin duda, al presidente López Miras se lo están poniendo a huevo para convocar elecciones y darles una patada en el culo a un partido, Ciudadanos, que más que una piedra en el zapato, comienza a ser un grano infectado en el culo para los populares.

Si Inés Arrimadas no vira su rumbo político, muchos terminarán montándose en el autobús verde, no el que lucha por el cambio climático, sino en el que lo niega, el mismo que quiere volver al NO-DO y a Don Pelayo, y de aquí a que la mujer vuelva a Sus Labores, y que la interrupción del embarazo, vuelva a estar no solo prohibida, sino perseguida. Entre otros retrocesos solo hay un paso.

Nota: Esta conversación no es fruto de mi imaginación, una madre amiga mía, me dijo el otro día que cree que su hijo pequeño es gay, y se lo dijo a su padre, ¿Y cuál es el problema? Le dije. Que su padre me contestó: ¿Mi hijo maricón?, sabía yo que tanta libertad nos llevaría a esto, la próxima vez voto a Vox.

Viva España.