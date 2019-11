Despotismo en la Función Pública

La vida sigue igual en una Dirección General de la Función Pública, que sigue actuando con una soberbia y una prepotencia que es un insulto continuo, no solo a las organizaciones sindicales, sino al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

La última mesa de negociación fue una muestra más de como entienden algunos la negociación colectiva, y es que la administración lleva demasiado tiempo despreciando a los representantes de los trabajadores, comportándose en la negociación con un despotismo preocupante. Lo que no llego a entender es cómo los sindicatos consienten esta constante humillación.

Si hace unos días, el BORM publicaba la 'cacicada' en los puestos de la Intervención, facilitando que el acceso a determinados puestos sean provistos mediante una alfombra roja, ahora se sacan de la chistera puestos para dar cobertura a los nuevos puestos de altos cargos. En cambio, siguen negando puestos de trabajo donde realmente hacen falta.

Se siguen riendo del IMIDA una y otra vez, se siguen burlando de los trabajadores del IMAS, no se le ofrece la más mínima hoja de ruta a los trabajadores del SEF, que sigue siendo un servicio a la deriva. Nunca tanto potencial humano fue tan desaprovechado, no existe la más mínima política de recursos humanos, después de un año se cubre la Dirección de la Escuela a la desesperada, pues como dice el dicho popular: "Para este viaje no se necesitaban alforjas", y encima las listas negras siguen funcionando.

Es una lástima que la Comunidad Autónoma siga despreciando, desperdiciando y arrinconando tanto talento, tanta experiencia, tanto conocimiento.

Alguien debería denunciar lo que está pasando, el actual Gobierno Regional está tirando por la borda todo el potencial que tenemos, pasan los días, las semanas, los meses y los años, y cientos de compañeros y compañeras ven como todo su bagaje se va por las cañerías del olvido, mientras Función Pública y su Consejero siguen destrozando los sueños y esperanzas de miles de funcionarios, su única hoja de ruta tiene un nombre: desmantelar la función pública, en eso, sí que son la 'hostia', son los mejores, sobre todo, porque se lo permiten.

La única pregunta que queda por responder es ¿hasta cuando los sindicatos se seguirán sentando en la Farsa de las Mesas de Negociación? La dignidad tiene un límite.