El caso ERE o cómo utilizar la administración pública por montera

Dice el dicho popular que 'el poder corrompe y el poder absoluto corrompe doblemente'. Y es que la sentencia del llamado caso ERE, que afecta a una época determinada bajo el gobierno socialista en Andalucía, es el resultado de actuar como si la administración fuera su propio cortijo. De eso, en Murcia, deberíamos tomar buena nota.

Más allá de lo que resulte de los recursos que seguro se presentarán, esta nueva sentencia viene a confirmar que durante años, tanto el PP como el PSOE, han actuado de manera vergonzosa y patética, riéndose de los españoles y tejiendo redes clientelares que han herido de muerte la imagen de los servidores públicos. Todo ello lo han hecho con dinero público mientras la sanidad, la educación y los servicios prioritarios públicos perdían personal y calidad, condenando a los usuarios a recibir peores servicios.

Ver a exministros, expresidentes de comunidades autónomas y exsecretarios generales de partidos políticos sentados en el banquillo de los acusados es la mejor noticia que podíamos tener, además de ver que la justicia, a veces, pone a cada uno en el sitio que le corresponde.

Ahora solo falta que la justicia consiga que el dinero público vuelva de nuevo a la caja de donde nunca debió salir (lo dudo). Y aunque la sentencia en el caso de los ERE de Andalucía deja claro que no hubo enriquecimiento personal, como sí ha ocurrido en otros casos, la lectura que deberíamos sacar para el futuro serían dos:

Una: que con transparencia, gobierno abierto, buen gobierno y con una sociedad que ejerza con todas sus consecuencias el 'derecho a saber', nada de esto hubiera pasado. Por eso, debería ser prioritario abrir puertas y ventanas, levantar alfombras y que las paredes de hormigón dejen paso a las paredes de cristal.

Y dos: que los gobiernos que se mantienen décadas en el poder terminan con sus vicios contaminando todo lo que tocan. Aquí en Murcia empezamos a conocer algunos casos que, al igual que ocurre en Andalucía, son una vergüenza.

Se equivocará quien decida amenazar con poner el ventilador o correr un estúpido velo, por lo que el debate de la transparencia debería volver a situarse en el centro del escenario político, y la Región de Murcia tiene una gran oportunidad. Esperemos que el gobierno regional sea valiente y se convierta en referencia nacional e internacional de buen gobierno.

Nota: Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Ignacio González, Francisco Granados, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Jaume Matas, el PP de Madrid y Valencia, el PSOE de Andalucía, etc., etc., etc. Esperemos que no haya terceras elecciones porque, de lo contrario, en Moncloa tendrán que ir preparando el establo para el caballo de Santiago.

Nunca Vox pensó llegar tan alto, ni la democracia española caer tan bajo.