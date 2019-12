La Policía Local de Murcia desbordada y sin vacaciones

Nadie puede aducir que no se veía venir el problema. La puesta en marcha de la jubilación anticipada de la Policía Local llevaba años siendo negociada y esperada. El resultado ha sido, tras años de brazos cruzados y ninguna planificación, una Policía Local 'mutilada' y con una falta considerable de recursos, pues se estima que en torno a cien efectivos (88), de unos quinientos que configuran el cuerpo en la capital, se han acogido a la figura de la jubilación anticipada.

Hace unos días, un responsable de la Policía Local me dijo: "Hoy no hay policías en la calle. No hay efectivos". Sin duda, el número de policías locales en la capital es algo más que insuficiente. Si a esto le sumas que las actividades en los fines de semana siguen aumentando, es evidente que la Corporación municipal tiene un grave problema.

¿Cómo que no hay policías? ¿Si tengo un coche en doble fila y no puedo salir, no viene la policía? Su respuesta fue contundente: "No. Más aún, nos han suspendido hasta el 31 de diciembre el régimen de descansos de fin de semana".

El mismo decreto que lo regula, dice textualmente: "Se pone de manifiesto la dificulta de cubrir los servicios mínimos ordinarios en fin de semana y los diversos eventos por parte de los miembros de la plantilla de la policía local".

Así que aquellos policías locales que tenían pensado irse a pasar un fin de semana de navidades con la familia tendrán que suspenderlo. Eso sí, la ventaja es que se van a librar de tener que ir a cenar con el cuñado de turno que siempre te mete el dedo en el ojo con sus bromas: "Qué bien vivís los funcionarios", "yo de mayor quiero ser como vosotros". Menos mal que en ese momento no llevas pistola. Por lo menos le puedes enseñar el decreto, que es más efectivo.

Mientras en el Ayuntamiento de Murcia sigue el caos, su trabajadores temporales llevan demasiado tiempo en la incertidumbre de su seguridad, con unas oposiciones que no terminan de aclarar su futuro laboral. Y es que también en la Administración local el personal temporal es usado como 'escudo humano' ante la incompetencia e ineficacia de una Administración pública que sigue sin asumir una reestructuración profunda para entrar de una vez por todas en el siglo XXI. Seguir con mecanismos de hace cincuenta años, trae estas consecuencias.