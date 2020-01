El SMS abrirá las bolsas de personal no sanitario en los próximos días

La Orden de la Consejería que permitirá, tras años de estar cerradas, abrir las bolsas de trabajo del personal no sanitario en el SMS, está prácticamente terminada, incluso la herramienta informática para poner en marcha la autobaremación también se encuentra en su fase final. Esto abrirá muchas esperanzas a miles de personas que vieron en estos años de grave crisis económica cómo no podían ni tan siquiera formar parte del inmenso pelotón que configuran las bolsas de empleo del SMS.

Sin duda, tras el éxito de la autobaremación en los procesos de concurso de las diferentes oposiciones, donde las reclamaciones y quejas han sido mínimas y en su mayoría resueltas, la apuesta por la autobaremación ya es un hecho y un éxito que deben apuntarse quienes se empeñaron en dirigir un barco que iba a la deriva por un nuevo rumbo. Y también, a ese puñado de empleados públicos que han vuelto a demostrar que los servidores públicos son algo más que necesarios.

Pero en el SMS no son todo alegrías: todavía queda mucho trabajo por hacer. No solo hay que modificar las formas, sino sobre todo el fondo. Este 31 de diciembre, el BORM anunciaba una nueva oferta de empleo, pero seguir en el año 2020 sin haber resuelto ni un proceso selectivo de la oferta 2014 a 2016 es sin duda un tachón negro en el proceso selectivo.

También sigue fallando el hecho de que el SMS siga permitiendo que se compre puntos en sus bolsas de trabajo a base de formación ficticia y, sobre todo, no es solo la propia organización la que lo sabe, sino, peor áun, las organizaciones sindicales. Por otro lado, seguir premiando igual al que saca un tres que al que obtiene un nueve en el examen de preparación no solamente es injusto, sino que genera una dinámica peligrosa, apostando por la cantidad en vez por la calidad.

EL JUEGO ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

El Consejero abrió la boca para opinar sobre si el problema de las casas de apuestas era un problema de salud pública o no y al minuto siguiente el teléfono sonó desde San Esteban avisando al Consejero de que estaba pisando terreno peligroso y embarrado, que es donde mejor se desenvuelven los de Vox. Que era mejor no enfadar a los capataces del cortijo ya que, no solamente necesitan su apoyo para gobernar, sino que muy probablemente si hay elecciones anticipadas, pueden pasar de capataces a consejeros y hay ciertos temas que no se tocan: la Iglesia, los toros, la caza y las casas de apuestas. La vieja guardia nunca muere.