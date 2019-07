Amaia y Niño de Elche protagonizan la penúltima jornada de La Mar de Músicas

Con 20 años poca gente sabe qué quiere hacer en esta vida. Amaia Romero sí lo sabe. De hecho, lo sabía desde siempre. Ella iba a ser música. Y más que el qué, un qué con el que muchos soñarían, lo sorprendente en ella fue el cómo. Cada vez que se sube al escenario algo pasa. Su voz es hermosa, moldeable y rica. Ya sea con una copla o con un hit pop, ya sea sola al piano o con banda. Desde que apareció por primera vez en pantalla, todo el mundo supo que era especial. Ya hay título para su primer disco “Pero no pasa nada”. También, fecha de salida: el mes de septiembre. Y conocemos tres temas de adelanto: Un nuevo lugar, El relámpago y Nadie podría hacerlo. El primer trabajo de Amaia Romero es, sin duda, el disco más esperado del pop nacional este 2019. Amaia será mañana, 26 de julio, la protagonista de la penúltima jornada de La Mar de Músicas.

¿Qué pasaría si juntáramos las jotas y seguidillas castellanas, con la música rural estadounidense? La respuesta podrían darla Enrique y Roberto Ruiz Cubero, conocidos artísticamente como Los Hermanos Cubero. Unos auténticos músicos llamados a hacer una pequeña revolución. Son los hijos bastardos de Bill Monroe y Agapito Marazuela, un maridaje perfecto donde nada chirría. Hacen algo único: unir los sonidos propios de la Alcarria con el country… El resultado es tan impactante como delicioso. Habían publicado varios discos hasta que en 2016, el maldito cáncer se llevara a Olga, la mujer de Quique Cubero. Una tragedia personal que dio lugar a un buen puñado de canciones en las que el músico se abría en canal para mostrar todos sus sentimientos más íntimos. Eso es “Quique dibuja la tristeza” el trabajo que los trae a La Mar de Músicas.

Fumaça Preta reúne elementos de tropicalia, rock psicodélico, funk fuzz, música concreta, acid house, electrónica radiofónica, hair metal, vudú y ritmos africanos, brasileños y latinos. Susurros, voces y gritos en portugués, sonidos estratificados a través del tiempo, ritmos tropicales y mucho fuzz luchan al mismo tiempo por la supremacía, generando resultados que pocas veces coinciden con lo que uno espera. Fumaça Preta tomaron el mundo por sorpresa a finales de 2014 con el lanzamiento de su debut homónimo en Soundway Recording, un «brebaje tropical», según los describió The Wire. En directo son conocidos por su energía explosiva, su contundencia y el delirio de influencias dispares que insufla al público una mezcla desconcertante de grooves y cabezazos. En 2019, presentarán disco nuevo.

Colombiana es el nombre de la nueva producción de Niño de Elche, con la que se acerca de nuevo a La Mar de Músicas. No existía un título para esta apuesta a principios de 2018 cuando Paco Contreras Molina, siempre fiel a su espíritu rompedor, curioso y anárquico, contactó al bogotano Eblis Álvarez, Meridian Brothers, proponiéndole fungir como productor e instrumentista de un disco aún nebuloso, del que no había ninguna certidumbre más allá de dar una vuelta de tuerca a las búsquedas del de Elche, colindantes en el activismo con Voces del Extremo (2015), paródicas y libertinas con Antología del cante flamenco heterodoxo (2018), últimas aventuras a su nombre que fueron apareciendo mientras imponía su rúbrica de ex flamenco descastado en bandas itinerantes como Exquirla y RaVerdial. Se centra Colombiana en el flamenco como cante de ida y vuelta. En esa relación tan fructífera en el ancho Caribe afro-andaluz. No se trata de arqueología, es más bien un disco de anticipación. Se atisba aquí el flamenco que viene.

Mezcla significa el nombre FRA! en lengua akan. Y desde luego que lo son. Fusión hasta de etnias, cada uno de los seis componentes procede de una zona geográfica y cultural distinta en este país que lleva dando campanadas económicas, democráticas y culturales desde hace años. “La música que producimos proviene de la destreza técnica, frases melódicas y raíces progresistas basadas en nuestra herencia afrocéntrica". Con cuatro años de andadura, comenzaron, como muchos otros grupos, tocando versiones. En agosto de 2018, la banda lanzó su primer álbum, titulado "Fra!ternity", un trabajo de once cortes que viaja por el afro-pop, el indie rock y el soul.

«Con ingenio y cierto sarcasmo, las letras de Claim intentan huir de versos demasiado trascendentes y buscan centrar el foco en los actos más comunes, en las situaciones del día a día o en momentos por los que todos hemos pasado alguna vez». Así rezan los versos de la hoja promocional de 'Sofá Paraíso', el segundo trabajo discográfico de Claim, la banda murciana formada por Adrián Riquelme, Ramón Gómez, Juandi Pascual y Gonzalo Magaña, que trabajan ritmos, melodías y tonalidades con una intención notoriamente lúdica y bailable. Con este nuevo trabajo han logrado encauzar su sonido, han profundizado más en la cotidianidad de sus canciones y se han acercado más que nunca a una identidad propia.