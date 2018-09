Bosco presenta el videoclip de "Poseidonia", el segundo sencillo de su álbum "Paradiso"

Paradiso es el segundo álbum de Bosco y, como en el primer doble (El elixir mágico. Una nueva hoguera), el grupo nutre su creación de la adaptación y referencia a diferentes mitos universales; obras literarias o artísticas; y diferentes géneros, como el teatro o la danza.

El nuevo trabajo se basa en la tercera parte de La Divina Comedia de Dante Alighieri, inaugurando un proyecto mayor: una trilogía a través de la cual el grupo explorará también el Purgatorio y el Infierno.

El pasado jueves, 20 de septiembre, Bosco se acercó hasta el Auditorio del Centro Social de la Universidad de Murcia (situado en el edificio #29), para estrenar su nuevo vídeo.



Poseidonia, el nuevo sencillo extraído de Paradiso, habla de ese momento en el espacio - tiempo cuando aún no has asumido lo que comienza con el final del estío. Los sentimientos que, casi como cada año, se han desencadenado en ti por el final de las vacaciones estivales, y lo que implican antes de volver a la Universidad. Las sensaciones que por un tiempo nublan la mente y no permiten ver todo lo que espera con el final de cada verano.

Además, la banda sorprenderá y emocionará con un mini concierto con acceso gratuito hasta completar aforo.