La 38º edición del Cartagena Jazz Festival confirma su programación

Esta edición el festival se celebrará, como es habitual, en el Nuevo Teatro Circo y en el auditorio El Batel, y volverá a salir a la calle con conciertos en la plaza del Icue. Se continúa con la colaboración con bares de la ciudad: El Cuervo, Mr. Witt y El Soldadito de Plomo. Y habrá un taller de lindy hop y baile swing. Las entradas se pueden adquirir desde hoy a través de la web del festival jazzcartagena.com o en las taquillas de las dos sedes. Además la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, organizadora del festival, ha puesto a la venta 250 abonos a 55 euros, para poder asistir a todos los conciertos.

La primera jornada del festival, 2 de noviembre, contará con la sorprendente Camille Bertault y con la imprescindible, Madeleine Peyroux. La prensa francesa calificó unánime a Camille Bertault como una artista impresionante. Cuenta con una personalidad desbordante. Esta joven es una de las grandes revelaciones del año en una categoría, que resulta inclasificable. Camille Bertault es autora de uno de los álbumes más deliciosos de los últimos años Pas de Géant, con el que se presenta por primera vez en Cartagena. La noche concluirá con Madeleine Peyroux. Cantante habitual del festival de jazz, sofisticada y con un gusto excelso. Esta gran dama del jazz vocal del siglo XXI presentará Anthem.

Es uno de los más grandes compositores. Ganador de tres Oscar, creador de la banda sonora de más de 200 películas, ha grabado con Barbra Streisand, Miles Davis y dio forma con Boris Vian al primer ‘rock and roll’ en francés. Suma más de ochenta años, pero continúa imparable. Michel Legrand es uno de los grandes músicos franceses de la segunda mitad del siglo XX. El francés se presenta en el Cartagena Jazz Festival, sábado 3 de noviembre, al frente de su trío mostrando su estilo ecléctico, en el que se dan cita el jazz, la clásica y la tradición popular francesa. Tras el maestro, se subirá a las tablas del Nuevo Teatro Circo, Joan As Police Woman, que viene a presentar Damned Devotion, donde sigue mostrando un pop sofisticado donde se filtra un feminismo de reafirmación más que combativo.

Unión de estrellas sobre el escenario. El Batel acogerá el viernes 9 de noviembre a dos de los más grandes del jazz del momento Randy Brecker y Bill Evans, que se juntan 15 años después para rememorar la gira Soulbop. En el 2003 Randy y Bill decidieron formar una nueva banda usando las diferentes influencias de cada uno incorporando diferentes músicos cada temporada, y este año giran de nuevo con Soulpop, pero lo hacen a lo grande. En esta ocasión cuentan con un invitado especial, el batería Simon Phillips, batería de Toto, The Who o de Mike Oldfield entre otros… Un poderoso proyecto al que se sumarán también Teymur Phell al bajo y Otmaro Ruiz a los teclados, haciendo así un quinteto de lujo. Tras ellos, la hija de Nina Simone, Lisa Simone, viene a reivindicar su propio espacio en el mundo de la música, presentando My World, donde encuentra su propio lugar, su propia identidad.

Maestro de maestros de la batería, el panameño-estadounidense Billy Cobham fue uno de los primeros artistas en conjugar los ritmos del rock con la polirritmia del jazz y el funk. Alguien escribió que su éxito resulta de la unión de una precisión exacta y una fuerza explosiva. Es uno de los baterías que más han influido en la forma de tocar. Ha enriquecido la técnica de la batería jazz, la ha trasladado con energía al campo del jazz-rock y se ha convertido en un modelo para todos los baterías del mundo. Sábado, 10 de noviembre. Tras Cobhman, será el turno de Stanley Clarke, cuatro veces ganador del Premio Grammy, y sin duda uno de los bajistas acústicos y eléctricos más famosos del mundo. Una leyenda viva, durante su carrera de más de 40 años como virtuoso del bajo.

La 38º edición del Cartagena Jazz Festival

Dulzura, tristeza y amargura en sus justas dosis son las características del estilo de Scott Matthew. El australiano viene a presentar su último disco Unlearned. Viernes, 16 de noviembre. Tras Matthew, será el turno de Al Di Meola, la gran guitarra del jazz fusión. Virtuoso endemoniado de la guitarra, Al Di Meola ha sido un pionero en la fusión de las músicas del mundo, el rock y el jazz. Viene a presentar su nuevo disco: Opus.

La última jornada del Cartagena Jazz Festival, sábado 24 de noviembre, está reservada a dos músicos del continente africano: Richard Bona y Femi Kuti. Bona es conocido como el “Sting africano”. Es uno de los músicos que mejor han sabido fusionar los sonidos y tradiciones de su África natal, la influencia europea y el mejor jazz americano. Tras el de Camerún, será el turno para el hijo mayor de Fela Kuti, que sigue manteniendo el espíritu arrollador de su padre y que le ha convertido merecidamente en el principal heredero de ese estilo hipnótico, donde la protesta política convive con el baile irresistible y el espíritu festivo. Funk, soul y R&B pasados por el filtro de los arrolladores ritmos primitivos panafricanos que siguen inspirando a generaciones con su discurso reivindicativo y esperanzado.

El festival saldrá a la calle también. Todos los sábados de noviembre a las 12:30 horas en la céntrica plaza del Icue actuarán Dixeland Train, Ché Swing & Marina, LCD Funk, Cotijazz Street Band, Alv McMartin, Zoot Suiters, Coco Swing. La sección Off del Cartagena Jazz Festival contará en esta edición con Baboon Blues County, Smart Set Trio & Vera Lu, Melo y un tributo a Grapelli. Además, habrá un taller de jazz stps impartido por Irene Ballester.

Esta edición del Cartagena Jazz Festival está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con el patrocinio del Instituto de Industrias Culturales de la Región de Murcia, La Opinión y la colaboración de Iberpiano.