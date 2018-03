Cassandra Vera: "Vargas Llosa ha cometido el fatal error de banalizar el término `censura´"

La historia de Medusa puede contarse como la de una figura mitológica que vuelve de piedra a quien la mira fijamente a los ojos y de cuya cabeza salen serpientes o un símbolo de la sabiduría y la resiliencia femenina. Cassandra Vera ha escrito sobre Clara, una chica transgénero que se enfrenta a su primer día 'fuera del armario' en uno de los relatos que conforman `Cuadernos de Medusa´(Ed. Amor de Madre). Cassandra presentará el libro el jueves 22 de marzo a las 19.30 en la galería de arte Léucade.

¿Por qué el título de los relatos invoca a Medusa -figura mitológica que fue violada por Poseidón y cuya cabeza fue cortada por Perseo-?

El título se debe a que siempre nos han presentado a Medusa como un ser condenado a la vergüenza y el aislamiento por haber sido violada por Poseidón. Sin embargo, interpretaciones modernas del mito muestran que realmente Medusa fue apoyada por Atenea para protegerse si volvían a hacerle daño.

¿Son necesarias otras voces feministas/LGTB que amplíen nuestra imaginación?

Sí, la literatura ha estado dominada por hombres heterosexuales que no sólo han invisiblizado al colectivo LGTB, en especial a las mujeres trans, sino que en sus escritos han perpetuado estereotipos y vejaciones contra este colectivo.

¿Acalla la sociedad, los medios de comunicación o las redes sociales las voces disidentes con los relatos machistas?

La sociedad, a través de los medios de comunicación, ha silenciado a aquellas personas que hemos denunciado el machismo en la literatura, así como a quienes intentamos cambiarlo.

`Cuadernos de Medusa´

Algunos autores, como Vargas Llosa, dicen que las feministas son unas `inquisidoras´ y enemigas de la literatura porque señalan el machismo que impregna muchas obras literarias: ¿qué dirías a eso?

Vargas Llosa ha cometido el fatal error de banalizar el término `censura´. Podemos hablar de censura cuando se secuestra un libro como ha sucedido con `Fariña´. Cuando las feministas señalamos el machismo de una obra literaria no estamos pidiendo que saquen ese libro de las librerías, estamos concienciando a la gente de que ese libro fomenta la opresión y la desigualdad. Intentamos crear conciencia para que no exista demanda de ese tipo de libros, no prohibir el libro en sí.

¿A qué crees que se debe actualmente esta ola censora que ha producido varias condenas a raperos y creadores, por ejemplo, y de la que tú finalmente fuiste absuelta por el Supremo por varios tuits sobre Carrero Blanco?

Esta escalada de censura se debe a que se intenta silenciar el pensamiento disidente, aquel que se sale de la norma marcada. Para combatirlo sólo nos queda seguir creando y que vean que su censura no funciona.

¿Cuál es tu libro favorito? ¿Con qué personaje de la ficción te has sentido identificada?

Es difícil escoger un libro como favorito, pero si tuviera que hacerlo escogería `La caída de los gigantes´ de Kent Follet. Como seguramente le ha pasado a muchas mujeres trans, a lo largo de mis andanzas por la literatura nunca me he sentido identificada con ningún personaje literario, todos han estados muy alejados de los problemas y vivencias que he sufrido.