El programa europeo Europa Creativa premia a la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida

La Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (ASBA), del municipio de Totana (Murcia), ha sido seleccionada por su proyecto colectivo Crafting Europe in the Bronze Age and Today (“Construyendo Europa en la Edad de Bronce y Hoy”), o CRAFTER, que recibirá una subvención de 104.760,52 euros de la agencia europea EACEA.

La convocatoria del programa de subvenciones “Europa Creativa”, para proyectos de cooperación europea relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 (AEPC 2018), se destina a promover la herencia cultural europea, con recursos compartidos, fomentando la toma de consciencia de la historia y arte europea y sus valores comunes.

El proyecto liderado por ASBA es una cooperación entre ocho organizaciones (instituciones de investigación, museos y asociaciones sin ánimo de lucro) de cinco países europeos: España, Holanda, Alemania, Hungría y Serbia. Su objetivo es reavivar la alfarería tradicional, tomando como inspiración las producciones cerámicas de la Edad del Bronce europea. Cuatro culturas prehistóricas muy relevantes estarán representadas: El Argar (sureste de España), Únětice (Europa Central), Füzesabony (Hungría oriental) y Vatin (sur de Serbia). Para lograr este objetivo, se realizará una serie de actuaciones, que empezarán ya en 2018 y tendrán lugar hasta el final de 2019.

De 77 proyectos internacionales que se presentaron a la convocatoria, el Programa Europeo ha seleccionado a 29. Además de España, entre los países premiados se encuentran Portugal, Italia, Grecia, Eslovenia, Serbia, Hungría, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Reino Unido. ASBA y la cooperativa LaFundició, de l’Hospitalet de Llobregat, son las organizaciones coordinadoras de los dos únicos proyectos seleccionados con liderazgo español. Entre los socios del proyecto CRAFTER de ASBA, se encuentran dos entidades españolas más, el Ayuntamiento de Mula y la Universidad Autónoma de Barcelona. Las otras cinco organizaciones copartícipes son el Museo Ciudad de Paraćin (Serbia), la Academia Húngara de Ciencias y el Museo Déri de Debrecen (Hungría), la asociación EXARC (Países Bajos) y el Museo Estatal de Prehistoria de Halle (Alemania).

ASBA es una asociación fundada en el año de 2013, en respuesta a un contexto de menor inversión pública en cultura a nivel regional. Entre sus socios fundadores se encuentran arqueólogos profesionales y apasionados de la Prehistoria, unidos con el objetivo de difundir un mayor conocimiento del yacimiento arqueológico de La Bastida, en Totana, y de la llamada cultura de El Argar (2200-1550 antes de nuestra era), además de apoyar a la investigación y fomentar la protección del patrimonio arqueológico.

Entre otras actividades desarrolladas en los últimos años, ASBA prestó el servicio de visitas guiadas en el yacimiento de La Bastida al Ayuntamiento de Totana, a través de la adjudicación de diferentes contratos temporales, desde febrero de 2015 a mayo de 2017. Entre sus logros se incluye también la gestación de la “Ruta Argárica de Sierra Espuña” (www.ruta-argarica.es/), proyecto financiado con fondos europeos y que vincula la investigación arqueológica al turismo cultural y al comercio local y regional.