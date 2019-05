El portugués Dino D´Santiago actuará en La Mar de Músicas tras colaborar con Madonna en su nuevo disco

La diva del pop Madonna estrenará nuevo disco, el próximo 14 de junio, bajo el título de "Madame X", disco creado en Portugal, donde ha residido hasta hace unos meses. En el nuevo trabajo cuenta con distintos colaboradores lisboetas entre los que se encuentra Dino D´Santiago, cantante que estará actuando en La Mar de Músicas, el 22 de julio, dentro del Especial Portugal que el festival de Cartagena realiza en su 25 edición.

Dino D'Santiago, ha afirmado la cantante en una reciente entrevista con la revista francesa Tetu, ha sido clave en el diseño de su nuevo álbum, revelando también que le enseñó a hablar portugués: "Este álbum es una expresión del tiempo que he pasado en Portugal (...) espero que mi portugués sea bueno. Tuve un buen profesor, Dino D'Santiago. Me ayudó bastante y me presentó a artistas fantásticos. ¡Él fue esencial en la creación de este nuevo álbum!"

Dino D´Santiago que actuará por primera vez en España en La Mar de Músicas es un cantante portugués de ascendencia caboverdiana, y creador del nuevo himno de Lisboa. Su canción Nova Lisboa se ha convertido en el himno de la capital del país. En su música utiliza ritmos tradicionales de todos los países de habla portuguesa, convertidos en canciones de baile modernas. Funaná, batuku, morna, kizomba, afro-house y tantos otros movimientos suenan en sus canciones que son bailadas en todas las pistas de baile de Portugal. Para ello utiliza una gran variedad de instrumentos tradicionales, que aúna con la electrónica. Icono de la modernidad y el mestizaje lisboeta, es amigo y colaborador de también de Panda Bear. Poesía, sensualidad, melancolía… su música es una celebración a la vida.

Además de Dino D´ Santiago el nuevo disco de Madonna contará con la participación de Maluma, Anitta o Migos' Quavo, entre otros. La cantante norteamericana exhibe además en sus fotografías promocionales la influencia de la estética portuguesa, ya que se nota que le encantan los siempre presentes azulejos. En su cuenta de instagram se le ha visto en numerosas ocasiones con Dino D´Santiago y otros cantantes lisboetas en el Tejo Bar donde asegura se enamoró del fado.