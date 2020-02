El Festival Internacional de Cine de Murcia arranca su XI edición con Peter Greenaway como premio honorífico

Este viernes 28 de febrero se inició una nueva edición del ya veterano Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF, que este año alcanza su undécima andadura, lo que se dice pronto. El Festival ha sufrido vaivenes de todo tipo, ha transitado desde los márgenes hasta ubicarse en el centro de la actividad cultural cinematográfica de la capital contra viento y marea, contra sí mismo y contra la concepción que nuestras instituciones tienen sobre lo que es la cultura.

Es de agradecer que tras el acercamiento en las últimas ediciones hacia la producción televisiva, fruto de los acuerdos de patrocinio con Movistar tan necesarios, en esta edición la organización haya decidido integrar la ficción de la pantalla pequeña en secciones y actividades paralelas fuera de la sección oficial. Permitiendo de esta manera al festival crecer en su programación cinematográfica sin menoscabo de sus propios principios.

La proyección inaugural consistió en un programa conjunto del cortometraje ‘Reminiscencia’, del murciano Carlos Matías, junto al largometraje documental ‘The Rise Of The Synths’, del zaragozano Iván Castell.

La obra del murciano llega directamente de ganar el Creamurcia en la disciplina de cortos y documentales y a pesar de su breve duración y de tratarse de su ópera prima, demuestra una ambición fuera de lo común en el uso de la cámara y transportando la poética voz en off de la protagonista a través de la fría atmósfera de reminiscencias cyberpunk de la ciudad de Shanghai.

'The Rise of The Synths' (Iván Castell, 2019) resultó una agradable sorpresa. Un documental sobre el synthwave, género musical que une el pop y la electrónica y que a pesar de su peculiar nombre no resulta ajeno, al contrario, sino muy familiar. A lo largo de su película, que ha salido adelante gracias al milagro del crowdfunding, Castell nos lleva por medio mundo entrevistando a las figuras más importantes de este género musical, desde Australia hasta Texas, pasando por Suecia o Francia, y todo ello bajo el dictado de un narrador de la talla de John Carpenter, el legendario director de clásicos como 'La Cosa' (1982) o 'Golpe en la Pequeña China' (1986). Carpenter es, además, compositor musical de la banda sonora de sus películas y considerado una de las figuras fundamentales e inspiradoras de este género musical.

Cartel Festival

Los músicos y compositores a quienes entrevista Castell en su mayoría huyen del postureo, no son artistas al uso e incluso ocultan su rostro como si de activistas de Anonymous se trataran mientras declaran su total desprecio por las redes sociales. Y, sin embargo, el germen de este movimiento se cultivó en redes sociales como myspace, donde la autopromoción y la reciprocidad ayudaron a alimentar este espontáneo movimiento cultural nostálgico de los ochenta.

Muchos de ellos, ahora absorbidos por la electrónica del sintetizador, han llegado desde géneros tan a priori alejados como el punk o el heavy metal, en busca de nuevas experiencias creativas donde puedan dar rienda a su total libertad sin depender de factor externo alguno.

A lo largo del metraje, el name-dropping es una orgía para cuarentones nostálgicos: desde el italodisco hasta el krautrock, pasando por el technopop, heavy metal, Kavinsky, Miami Vice, Tangerine Dream, Tron, Daft Punk, Giorgio Moroder, Blade Runner y así hasta construir un entretenido relato con conexiones en obras referentes actuales como el film ‘Drive’ (Nicolas Windinng Refn, 2011) o la conocida serie de televisión ‘Stranger Things’ (Duffer Bros., 2016).

Castell ya tiene experiencia en este género. Debutó en el largo documental en 2014 con 'Trovadores', donde exploraba la carrera de artistas underground que pelean por vivir de la música. En esta ocasión filma una aparente secuela con abundantes puntos en común que ya se estrenó el pasado noviembre en el prestigioso In-Edit Film Festival de Barcelona.

Con más de 55 años de carrera y más de 70 obras como realizador, Peter Greenaway ha desarrollado una carrera completa como artista integral en disciplinas como director de cine, pintor, autor teatral, director de ópera, artista multimedia, fotógrafo o VJ. El veterano artista británico recibirá el premio honorífico del IBAFF, como ya lo recibieron en pasadas ediciones artistas cinematográficos de la talla de Abbas Kiarostami o Lucrecia Martel y que además sirve de excusa perfecta para proyectar a lo largo del festival una selección de sus obras más importantes, desde la premiada ‘El Contrato del Dibujante’ (1982) hasta la más reciente Rembrandt’s J’Accuse (2008).

Por otra parte, Álvaro Morte, más conocido como ‘el profesor’ en la conocida serie de televisión ‘La Casa de Papel’ recibirá el premio Arrebato con el que el IBAFF pretende reconocer su trayectoria.

Como es habitual, la programación oficial se complementa con una serie de actividades paralelas gratuitas y dirigidas tanto a niños como adultos. Talleres como el de Cine experimental o el Taller de sonorización de Cine, ambos para niños y niñas; el clásico Seminario de iniciación a la Crítica de Cine en colaboración con Caimán CDC, o el nuevo Seminario de introducción a la Creación de Ficción Televisiva. Todas estas actividades, aunque gratuitas, requieren inscripción previa.