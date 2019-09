¡Felices 50!: el Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura celebra medio siglo de inquietud teatral

El festival lo inaugura la compañía londinense, Out of order, fundada por Angeliki Nikolakaki y el molinense Jesús Capel Luna el próximo 12 de septiembre a las 20:00h en el Teatro Villa de Molina presentan `Once standing´ Entre las propuestas teatrales más político, de riesgo, destaca: `Celebraré mi muerte´ (domingo 29, 21:00H en el Teatro Villa de Molina. producida por Teatro del Barrio (Jordi Évole y Alberto San Juan) La compañía local, Sabotaje Teatro, `Was Soll ich tun? Extranjería, origen, esclavitud´ actúa el miércoles 18, Teatro Villa de Molina. Una obra que reflexiona sobre las nuevas condiciones de esclavitud de muchos trabajadores, extranjeros o no