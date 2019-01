La Filmoteca Regional Francisco Rabal acoge el ciclo 'Periodismo y Cine' de eldiario.es de Murcia

La Filmoteca Regional Francisco Rabal acogerá en las siguientes semanas un ciclo de películas organizado por eldiario.es de la Región de Murcia: 'Periodismo y Cine'. A través de este evento se desentrañará los mecanismos que hacen funcionar el campo del periodismo, así como su necesaria posición como cuarto poder, y su utilidad ante un mundo cambiante que requiere de voces independientes que narren la realidad.



Las proyecciones serán en versión original subtitulada (VOSE), y la entrada será libre hasta completar aforo. Además, cada película estará presidida por la intervención un personaje del panorama mediático murciano, que compartirá sus impresiones sobre la cinta que presente:

Ciclo 'Periodismo y Cine'

Martes 15 de enero

19:30 horas

'Spotlight' (Thomas McCarthy, 2015)

Presenta la película: Joaquín Sánchez, 'el cura de la PAH'

"En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachussets. La publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución". (Filmaffinity)







Miércoles 16 de enero

19:30 horas

'Los archivos del Pentágono' (Steven Spielberg, 2017)

Presenta la película: Manuel Segura, periodisa de RTVE en Murcia

"En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno". (Filmaffinity)







Martes 22 de enero

19:30 horas

'Veronica Guerin' (Alain Resnais, 2003)

Presenta la película: Alejandro García, profesor de América Contemporánea de la Universidad de Murcia

"Años 90. Veronica Guerin, una brillante periodista dublinesa, investiga casos de narcotráfico. Después de acudir a un juicio por exceso de velocidad, es asesinada por dos hombres enmascarados. Basada en hechos reales". (Filmaffinity)







Miércoles 23 de enero

19:30 horas

'Mil veces buenas noches' (Erik Poppe, 2013)

Presenta la película: Elisa Reche, directora de eldiario.es de la Región de Murcia



"Rebecca es una gran reportera de guerra. Tras un grave accidente, su marido e hijos le dan un ultimátum; o ellos o su trabajo". (Filmaffinity)