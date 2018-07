Gema Segura (acróbata aérea): “Nos encanta volar, hacer arte en el aire, pero nadie arriesga su vida"

Gema Segura, 45 años, es la directora artística de la compañía hispano argentina de teatro aéreo de gran formato, Grupo Puja!, primera compañía murciana en ser nominada a los premios Max de Teatro en la categoría de espectáculo de calle. Junto a su marido, Luciano Trevignani, fundador y director técnico de la compañía decidieron, hace dos años, emprender una de las aventuras de su vida: vivir en una furgoneta.

Gema es una mujer segura de sí misma, risueña, madre, apasionada del teatro clásico, de voz grave y con un ligero acento porteño que evoca el mestizaje hispano argentino de la compañía. En la antigüedad, los griegos ya emplearon en sus representaciones el Deux ex machina. Una rudimentaria grúa que, para sorpresa y deleite del auditorio, elevaba a dioses y heroínas que cambiaban el curso de los acontecimientos. Volar es un impulso humano tan antiguo como el teatro y en Grupo Puja!, que realiza sus espectáculos a 50 metros de altura con música en directo, confluyen estas dos viejas pulsiones.

¿Qué significa Puja y dónde y cuándo se funda?

Puja, en Argentina, hace referencia al último apretón de la parturienta antes de nacer el bebé. La compañía la fundó Luciano Trevignani en Argentina hace 20 años. En 2001, con el corralito, emigraron a España. Luciano tiene formación circense y convivió durante años con su hermano Javier que es escalador. Fue tan fácil como mezclar los arneses de la escalada con el mundo circense.

`Quixote´ en Noruega por la compañía Puja!/ Dag Jenssen

¿Cómo llegaste a Puja!?

Hace 15 años que estoy en la compañía. Estudié interpretación en la ESAD de Murcia y desconocía lo que era el teatro aéreo. Previamente, trabajé durante años en la compañía La Ferroviaria dirigida por Paco Maciá. En el montaje de ` El enfermo imaginario´, allá por el 2001, nos colgábamos, en un momento determinado, a 4 metros de altura. Ahí descubrí el arnés, el mosquetón y cómo se trabaja en altura. Ahora hago espectáculos a 50 metros de altura.

Mucha gente conoció la acrobacia aérea en nuestro país a raíz de la muerte, en el pasado festival Mad Cool, de Pedro Aunión, ¿es una actividad peligrosa?

Nosotros no jugamos con el riesgo. El material que utilizamos es de escalada. Este material jamás se rompe ni llega defectuoso. Los accidentes se producen, desafortunadamente, por un despiste humano. A nosotros nos encanta volar, hacer arte en el aire, pero nadie arriesga su vida. A raíz de la muerte de Pedro, desgraciadamente pero es así, hemos redoblado la conciencia en seguridad. Sobre todo, los más experimentados porque en el aire no te puedes relajar nunca.

En suelo he actuado con 40 de fiebre o faringitis, pero en aéreo no. En aéreo si un actor tiene un rasguñito no sube. Arriba debes estar al 100%. Una vez anclado en la estructura toda la concentración está en lo artístico, aunque no hay marca musical ni coreografía más importante que la seguridad del equipo.

¿Cómo ha sido recibido `Quixote´, inspirada en la obra de Cervantes, en el extranjero?

Hay lugares del mundo muy aficionados y que apuestan por el teatro aéreo. En México, por ejemplo, todos los años celebran festivales específicos de aéreos. No es una novedad para ellos y es un público exigente. Además tienen un conocimiento de la obra literaria de `Don Quijote de la Mancha´ superior a la española.

Hace poco estuvimos en Venezuela y todo el mundo conocía El Quijote. Después del espectáculo una niña de 13 años se acercó a conocernos. Tenía un conocimiento enorme de la obra literaria de Cervantes. Me preguntaba por qué había seleccionado determinados pasajes y no otros o por qué Sancho estaba caracterizado de una determinada forma, etc. Después me enteré que años atrás Chávez había repartido gratuitamente dos millones de ejemplares de `Don Quijote de la Mancha´ al pueblo.

Grupo Puja! en la XX edición de los Premios Max

¿Cómo se sobrevive hoy en día en el sector de las artes escénicas que parece vivir en crisis permanente?

Pues no lo sé ni yo. No sé de dónde sacamos el dinero. Nosotros no pedimos subvenciones a nadie. Es una profesión con una gran inestabilidad y no sólo en lo económico. Es muy normal que un actor o actriz esté pluriempleada. Con Puja! hemos tenido giras tan grandes que no necesitamos otro trabajo. Ahora son otros tiempos. La crisis ha afectado también al gran formato del teatro aéreo.

¿Cómo ves hoy día el teatro de calle?

Es un arte que llega a todo el mundo. Cualquier persona puede disfrutar del espectáculo siempre que le guste con independencia de su condición económica, clase social o edad. La realidad del artista de calle no es tan idílica. En muchas ocasiones, no tiene condiciones dignas para realizar el trabajo como en una sala de teatro. Aunque ahora no es nuestro caso, muchos artistas se encuentran sin camerino ni baño teniendo que recurrir a los servicios de bares cercanos. Hace años, nos ofrecieron como camerino un parking de coches. Y allí, entre coches estacionados, aceite por el suelo y la atmósfera cargada de dióxido de carbono hicimos el calentamiento. Me gustaría que se cuidase más al artista de calle.

¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde que fuisteis nominados a los XX premios Max en la categoría de espectáculo de calle?

En absolutamente nada, no nos ha salido una sola función en España a raíz de los Max, que además son unos premios sin dotación económica. Teníamos esperanzas de que algo sucediera. Por desgracia ahí se quedó.

`Quixote´del Grupo Puja!/ Eduardo González Castro

En Rusia los acróbatas tienen derecho a prejubilarse después de 20 años de oficio, ¿existe algo parecido en la legislación española o europea?

Absolutamente ninguna. Tuvimos un acróbata con un problema en las manos que trabaja aro y trapecio y ahí sigue lidiando con su propia vida en el sentido de poder ejercer su profesión. No tiene ningún amparo legal que lo cobije y reconozca la especificidad de su trabajo.

¿Un vuelo que nunca olvidarás?

En Moscú actuamos a 5 grados bajo cero mientras caía una intensa nevada. Pese a ser una función dura por el frío somos murcianos y la nieve siempre es algo especial. Pensé, ¿cuántas veces en la vida me va a pasar esto?. Al final todo el equipo coincidimos que fue una actuación mágica. Otras han sido igual o más duras sin tener esa magia.

Ahora vives con tu pareja en una furgoneta, la Rocinante Van, ¿por qué?

Es algo que ambos queríamos hacer al jubilarnos. Pero vi a mi madre morir antes de su jubilación. Fue un choque brutal para mí. No está escrito que llegues a viejito y quería vivir esa experiencia. Dejamos el alquiler de la casa donde vivíamos y el dinero que ahorramos lo empleamos en la producción de `Quixote´. Ahora cumplimos 2 años. Por eso se llama Rocinante, él permitió al Quijote llevar a cabo su aventura de igual forma que lo hace nuestra furgoneta.

Luciano Trevignani y Gema Segura junto a Rocinante Van

Lo más bonito y lo más duro de vivir en una furgoneta

Todo son ventajas. Hay muchísima gente en España viviendo en furgoneta cada uno con sus peculiaridades. Quizá lo más bello sea el contacto con la naturaleza. Ahora mismo no quiero saber nada de ciudades ni de pueblos. Me he acostumbrado a vivir a dos metros de la orilla del mar y a dormir bajo los pinos. Cuando los compromisos laborales lo permiten nos movemos con Rocinante. Hemos llegado hasta Noruega con la furgoneta y la escenografía del `Quixote´ detrás en un remolque.

Suena muy romántico ¿Hasta cuándo?

Lo es. Cuando comenzamos esta aventura mi marido y yo nos dijimos que en el momento que cualquiera se sintiera incómodo volvíamos de alquiler. Esto nos relajó mucho. Nos dio la libertad de vivir la experiencia sin miedo. A punto de cumplir dos años creo que vamos a seguir un poquito más.

Planes de futuro, fecha de estreno de `Urbanautas´

Estamos sin fecha. Con los ojos puestos en China. Es un mercado que ya conocemos y ahora volvemos. Ellos también tienen ganas de hacer cosas con nosotros.

¿Cómo te gustaría terminar la entrevista?

En Murcia hay muchos artistas, escuelas y conservatorios pero una vez terminas los estudios no hay industria ni apoyo institucional. Te das con un muro porque no hay cabida para tanto artista en esta Región. A los políticos les pediría que miren la riqueza artística que existe en Murcia.

En el sector de las artes escénicas llevamos muchos años trabajando para que las cosas marchen un poquito mejor y se apoye el teatro. Somos una ciudad para tener más teatros y que estén llenos.