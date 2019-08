El festival IX salDecalle trae a San Pedro del Pinatar espectáculos cargados de premios

El Festival Internacional de Teatro de Calle de San Pedro del Pinatar, organizado por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia) a través de su Concejalía de Cultura, se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto. Durante estos tres días las calles y plazas del municipio marmeronense se convierten en un escenario al aire libre para disfrute de los pinatarenses, así como de los muchos visitantes que llenan la población en los meses de verano.

La programación de este año viene cargada de espectáculos premiados en diferentes festivales y feria celebradas a lo largo de todo el Estado, cerrando esta edición el Premio Max al Mejor Espectáculo de Calle 2019, Flotados de la la Cía David Moreno &Cristina Calleja. En la presentación del Festival la nueva concejala de cultura del municipio murciano, Mª del Carmen Guirao y su director artístico Nacho Vilar nos desgranaron la programación.

El pistoletazo de salida será el miércoles 7 a las 22:00 Hs. de mano de la compañía Gonzalo Santamaria (Comunidad Valenciana), con su espectáculo The Power of the 80s; un espectáculo de circo, humor acrobacias, con participación del público. Tras esta actuación, a las 23:00 Hs, La Nordika (Andalucía), presenta su espectáculo Rojo Standar, un trabajo circense (Premio FETEN 2018 al mejor espectáculo de calle) que intentará enamorar al público. Ambos tendrán lugar en el Parque Juan Carlos I de Lo Pagán.

El jueves a las 22:00 Hs., L´Estranya Cía (Comunidad Valenciana) nos presentan Batucats una propuesta de calle itinerante que recorrerá las calles del centro de la población con unos divertidos personajes a ritmo de batucada. La noche acabará con Josafat (Premio BBVA Zirkolika 2018) de la compañía catalana Passabarret a las 23:00 Hs en la Plaza de la Constitución, un espectáculo de circo basado en la tradicional historia de El Jorobado de Nôtre Dame.

El último día, el viernes día 9 arrancará a las 22:00 Hs en la Plaza de la Constitución con los murcianos UpArte y su último trabajo Áureo (Premio Umore Azoka 2019 al mejor espectáculo del resto del mundo) el equilibrio, la armonía, unas acrobacias impresionantes que nos tendrán el corazón en un puño es la propuesta de esta joven compañía.

A las 23:30Hs, y cerrando la programación, el salDecalle apuesta por el último Premio Max de Calle, Flotados de la Cía David Moreno &Cristina Calleja, Un piano de cola colgado a 8 metros de altura será la puerta a su mundo singular, donde descubrirán una historia de amor emocionante.

El 9º salDecalle recoge un amplio abanico de propuestas callejeras, tres días en los que disfrutar del buen tiempo, la playa, las terrazas y el mejor teatro de calle.