Investigadores de la UM resultan premiados en el '78th Annual Meeting of the Academy of Management'

El congreso anual que organiza la Academia de Management ( Academy of Management) se celebró en Chicago (Illinois, USA) durante el 10 y 14 de agosto de 2018 (78th Annual Meeting of the Academy of Management). Durante el congreso, investigadores del área de Management a nivel internacional presentaron sus últimos trabajos de investigación. Entre los premiados hay un trabajo en el que participan investigadores de la Universidad de Murcia:

Best Paper in Global Strategy

Premio al trabajo: Leveraging New Knowledge: The Learning-By-Exporting Effect on Leading and Lagging Family Firms

Autores: Joan Freixenet (Universidad de San Petersburgo, Rusia), Joaquín Monreal (Universidad de Murcia) y Gregorio Sánchez-Marín (Universidad de Murcia).

Este estudio examina cómo el control familiar de la empresa y sus capacidades tecnológicas influyen en la conversión de nuevos conocimientos obtenidos de las exportaciones en diversas actividades de innovación, un fenómeno denominado “aprendizaje por exportación”. Con base en una muestra de 663 empresas manufactureras españolas durante el período 2007-2014, los resultados de esta investigación ponen de relieve que las empresas familiares utilizan los conocimientos resultantes de sus actividades internacionales de acuerdo con sus prioridades y recursos de innovación específicos, centrados principalmente en el desarrollo de innovaciones de producto, y que en este esfuerzo de conversión son más eficientes que las empresas no familiares. Al mismo tiempo, este efecto de aprendizaje es mayor para las empresas familiares líderes en tecnología, lo que puede mejorar su brecha de innovación en comparación con las empresas familiares rezagadas tecnológicamente.

Estos resultados sirven para que los directivos de las empresas familiares sean conscientes de que exportar no sólo conlleva posibles beneficios económicos, sino que implican una serie de oportunidades para aprender cómo mejorar en innovar en sus productos y procesos. Institucionalmente, los gobiernos que apoyen la exportación pueden ver en este medio un mecanismo de mejora del comportamiento innovador de las empresas familiares, y en definitiva, de la competitividad del conjunto de la economía.

La “Academy of Management Conference”

La Academia de Management de Estados Unidos, organizadora del congreso, es la primera y más importante asociación de académicos e investigadores sobre dirección de empresas a nivel mundial. Esta asociación celebra anualmente su congreso, y en su 78ª edición celebrada en Chicago, los autores Joaquín Monreal y Gregorio Sánchez-Marín de la Universidad de Murcia, junto con Joan Freixanet de la Universidad de San Petersburgo (Rusia), han obtenido el premio al Mejor Trabajo presentado en el área de Estrategia Global por la investigación titulada “Leveraging New Knowledge: The Learning-By-Exporting Effect on Leading and Lagging Family Firms”.