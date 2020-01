Legend of Keepers: Prologue

Dejemos que se inviertan las tornas. Esta vez eres el encargado de que todo en la mazmorra funcione correctamente. Tus trampas deben ahuyentar o matar a los aventureros, tus monstruos deben ser fuertes para seguir haciendo que sufran y será mejor que no lleguen a tu jefe final, pues no se cura después de los combates y si lo matan, se acaba la partida.

Legend of Keepers te pone en un papel diferente al que habías experimentado antes. Es un videojuego de gestión, de decisiones exactas, de estrategia y de algo de suerte. Al fin y al cabo es un rogué-like y como de momento esto es un prólogo, no hay un final establecido. Tu misión es ir fortaleciendo tu mazmorra: tus monstruos, tus hechizos, tus trampas y a tu jefe final. Con esos pocos ingredientes debes tener en cuenta cada decisión para poder pasar más pantallas y obtener más puntos.

Su nivel de complejidad va creciendo según van pasando las pantallas, pero adaptarse al juego es algo sencillo. La propuesta sin duda es original e interesante, todos los montruos y trampas tienen animaciones muy bien trabajadas y puedes aprender con cada fallo, pero pronto se hace repetitivo. Sin duda, parece que el planteamiento que tiene para pasar a su versión final (llamada ‘Career of a Dungeon Master’) tendrá más contenido. Así que esta versión es perfecta para probar las mecánicas que propone y familiarizarse con el juego.

De momento, sin embargo, es un videojuego para una o dos partidas. Puede ser interesante en un principio pero se repite enseguida, no consigue avanzar en sus propuestas y no ofrece nuevas mecánicas interesantes que implementar a lo ya conocido. Parece que con 1 hora de juego tengas suficiente. Si te gusta, bien, hay un reto interesante en conseguir la mayoría de puntos y en conocer los secretos de cada monstruo, trampa y objeto que encuentras. Si no te gusta, no has perdido nada, esta versión es gratuita y darle una oportunidad nunca viene mal.

Introducir un concepto así en un videojuego de prueba gratuito puede ser bueno para atraer a quienes busquen algo diferente. Dale una oportunidad si te gustan los juegos de gestión, los rpg y los gráficos pixelados, la primera partida no decepciona porque ofrece mil cosas nuevas y puede abrirte la ventana hacia el lanzamiento de su versión completa.