Lola Torrano (premio Torrente Ballester): "Creo que esta vecindad tan estrecha con la naturaleza es la que me ha empujado a escribir"

Lola Torrano (Molina de Segura, 1977) acaba de ganar el prestigioso premio Torrente Ballester dotado con 25.000 euros y la publicación de la obra con `La Argentina que Dios quiere´. Es su primera novela, aunque cuenta con colaboraciones en fanzines, blogs y revistas como Vulva Estelar, El Coloquio de los Perros, Mujeres Reseñando y Pikara Magazine, siempre bajo el pseudónimo Lola Schutz.

El jurado eligió la novela de Torrano como la mejor entre las 396 presentadas al galardón por su "estilo cortazariano", su narración "ágil" y sus "grandes personajes", así como por su "magistral ambientación".

Torrano es profesora de instituto en Laxe, un pequeño pueblo en A Coruña, desde 2005, aunque con un paréntesis entre 2010 y 2011, cuando vivió en Argentina y Madrid.

¿Te sorprendió ganar el Torrente Ballester? ¿Qué ha significado para ti?

Es como un sueño. Lo que más me impactó fue el entusiasmo y la alegría del jurado al comunicarme su decisión y felicitarme por la novela. Fue un momento maravilloso. Supongo que este premio me servirá para pasar a la edición en papel. Esta novela llevaba esperando desde 2015.



¿Por qué la novela ahonda en la relación entre España y Argentina?

Primero hay una relación personal entre los personajes: la protagonista viaja para encontrarse con un amigo. Por otro lado, existe una relación de historia común: Argentina ha sido el lugar de destino de muchos españoles que buscaban un futuro mejor. Sin embargo, es también un país en crisis desde hace décadas.



¿Qué es lo que más te interesa de Argentina o, en general, de América Latina?

Me fascinan muchas cosas: la gente, las etnias, la historia, la literatura, los contrastes enormes a nivel geográfico y humano. Y sobre todo, la lengua, ese español americano que suena tan musical, tan sosegado y conciso.

Bajo el pseudónimo de Lola Schutz has escrito en publicaciones feministas: ¿cuál te parece el tema más sangrante al que nos enfrentamos las mujeres hoy?

Justamente el de la violencia de género. No concibo que nuestra sociedad siga poniendo el foco en las víctimas y no en los agresores. Es más que obvio que las administraciones, la justicia y los programas de asistencia no están respondiendo como deberían.



Existe la conocida como `generación del meteorito´ de Molina de Segura y otros tantos destacados escritores de origen murciano: ¿crees que hay un boom literario en la Región?

No tengo conocimientos suficientes para responder esta pregunta. Lo que sí puedo decir es que recientemente he leído `El dolor de los demás´, de Miguel Ángel Hernández, una magnífica novela donde la propia huerta es una fuerza telúrica poderosa.



¿Cómo es la vida de una murciana en Laxe, un pequeño pueblo de A Coruña?

En general, apacible. Disfruto de un abono especial para puestas de sol de fábula y tengo pases gratis para todas las playas vírgenes de la zona. Creo que esta vecindad tan estrecha con la naturaleza es la que me ha empujado a escribir.