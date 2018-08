Luna, cabeza de cartel del 23º Lemon Pop

El festival Lemon Pop, un clásico del mes de septiembre en Murcia, volverá un año más con la que es su 23ª edición, del 30 de agosto al 1 de septiembre. Serán tres noches de música con entrada totalmente gratuita en las que se podrán disfrutar de grupos nacionales y locales, contando con el grupo estadounidense Luna como cabeza de cartel.

Los neoyorquinos Luna, banda liderada por Dean Wareham, presentará ‘A Sentimental Education', su último trabajo publicado el pasado año en el que versionan canciones de grupos como The Cure, Fleetwood Mac, Mercury Rev, David Bowie o Bob Dylan. Una de esas confirmaciones que hace tan especial a este festival.

También destacan Los Pilotos, banda compuesta por Banin Fraile y Florent Muñoz de Los Planetas, Fino Onoyarte, bajista de Los Enemigos, o Futuro Terror, que se han situado como una de las bandas nacionales emergentes más a tener cuenta.

Grupos murcianos como Perro, Noise Box, Fernando Rubio y Murciano Total, ya consagrados a nivel nacional, también estarán en el festival. También habrá hueco para las bandas locales emergentes como Amor Germanio, los jovencísimos Jump to the Moon o los recientes ganadores del CreaMurcia Pop Rock The Meatpies.

Los conciertos tendrán lugar las noches del viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre en el Auditorio del Parque Fofó de Murcia a partir de las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El festival dará comienzo el 30 de agosto con la fiesta presentación en el Espacio Molinos del Río, a las 19.30 horas, donde se podrá disfrutar de los conciertos de Pájaro y Ross.

El Lemon Pop se ha convertido con el paso de los años en el festival más querido de la ciudad de Murcia. Por él han pasado grupos como Los Planetas, Tender Trap, The Wedding Present, Australian Blonde, The Sunday Drivers, TV Smith, Fangoria, Nacha Pop, The Darling Buds, Los Secretos, Vetusta Morla, The Pains of Being Pure at Heart, Helen Love, Fanfarlo, The Primitives, The School... u otros como Lori Meyers y Sidonie cuando aún eran bandas emergentes. También ha visto crecer a bandas locales como Second, Neuman o Perro que actualmente se encuentran entre las más destacadas del circuito nacional.