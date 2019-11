Makaya McCraven y Sons of Kemet protagonizarán la jornada más vanguardista del Cartagena Jazz Festival

Mayaka McCraven y Shabaka Hutchings, líder de Sons of Kemet, son dos de los nombres más excitantes de la escena del nuevo jazz, gracias a su visión futurista de la tradición. Ambos son protagonistas de la próxima jornada del Cartagena Jazz Festival este viernes 8 de noviembre, donde el público tiene un encuentro con la vanguardia del jazz. La cita es en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, a las 21:30 horas, según informan desde la organización del Festival.

A Makaya McCraven (Paris, 1983) se le confían las llaves de la vanguardia del jazz, después de haber empujado los límites del género y haberlos roto para luego transformarse en pieza clave de la nueva generación con sus aclamados álbumes In The Moment, Highly Rare, Where We Come From y su reciente disco doble Universal Beings.

Batería, productor y “científico del ritmo”, es uno de los nombres más excitantes de la escena del nuevo jazz, gracias a su visión futurista de la tradición. Ocupa una de las piezas más fascinantes de la escena global del nuevo jazz, que ha logrado en los últimos años rejuvenecer y expandir la audiencia del género, según un comunicado del Festival.

Representa la cultura global del jazz en una época de rejuvenecimiento de un sonido, denominado por él mismo “música de ritmo orgánico”. Bebop, hip-hop, R&B discurren por las composiciones de este músico nacido en París, criado en Massachusetts, donde estudió jazz, y desarrollado musicalmente en Chicago. Su último disco, Universal Beings, está grabado en cuatro ciudades diferentes, Nueva York, Los Ángeles, Londres y Chicago, lugares donde el jazz florece de la mano de propuestas jóvenes y arriesgadas.

Tras, Makaya McCraven será el turno de Sons of Kemet. Más allá de nociones establecidas, el jazz británico vive momentos de tangible eclosión. Permeable al influjo de otros territorios, desde la regeneración de su raíz africana hasta la cultura de club o la electrónica, son muchos los músicos e idearios que certifican su permanente mutación.

Y ninguno como Shabaka Hutchings para asumir el liderazgo de esta fértil escena a través de proyectos como Sons Of Kemet. Su propuesta es ecléctica y abierta, distante de patrones y formas al uso, y suscribe alianzas con otros perfiles con el objeto de dar sentido a una expresión porosa, identitaria y, sobre todo, evolutiva.

Shabaka Hutchings llega al Cartagena Jazz Festival liderando el que es sin duda su proyecto más relevante, Sons of Kemet. Este cuarteto inglés de interesante dotación instrumental (un saxofonista/clarinetista, un intérprete de tuba y dos percusionistas) logra crear una música basada en la rítmica, pero al mismo tiempo con una inventiva melódica sorprendente.

Sons of Kemet viene con su tercer disco, primero para la mítica casa de discos Impulse!, la misma en cuyo catálogo relucen los nombres de Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Oliver Nelson, McCoy Tyner, Michael Brecker, Danilo Pérez y John Coltrane. El jazz contemporáneo es una caja de sorpresas. Cuando parece que ya todo está inventado y que no hay manera de encontrar un nuevo hilo negro, surgen proyectos como Sons of Kemet que nos dejan con la boca abierta.