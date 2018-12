Maldita Nerea y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia emocionan con la fusión de sus estilos

El pasado sábado 1 de diciembre Maldita Nerea y la Orquesta Sinfónica de Murcia presentaron en el Auditorio Víctor Villegas su proyecto conjunto: 'Maldita Sinfónica', que también tendrá parada en Madrid el próximo 23 de febrero de 2019. Durante dos horas se ofreció un espectáculo en el que la banda tocó, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), algunas de sus canciones más famosas, orquestadas por una prolífica directora musical y compositora, la murciana Alicia Morote. El concierto fue grabado al completo para hacer un DVD sobre el próximo disco de la banda: 'Maldita Sinfónica'.

En el hall del auditorio algunos fans ansiosos se hacían fotos con el cartel publicitario del concierto, ansiosos por poder escuchar las canciones más emblemáticas del grupo musical que, interpretadas junto a la Orquesta Sinfónica, sumaron valor al espectáculo.

El evento dio comienzo a la hora prevista, con el auditorio repleto de gente que esperaba expectante. Los músicos de la orquesta subieron al escenario, seguidos de la directora, Virginia Martínez, y los cinco miembros que forman el grupo murciano Maldita Nerea. Los fans estallaron en vítores y el conjunto comenzó a tocar en un ambiente que estaba cargado de emoción y sorpresa.

Tras la segunda canción que interpretaron, 'Perdona si te llamo amor', Jorge Ruiz, cantante de la banda, se presentó al público entre aplausos y admitió que, por culpa del nerviosismo, no había sido capaz de hablar al comienzo del concierto. La gente guardaba silencio, embelesada por las palabras de Jorge y su voz profunda, que daba gracias a todos los miembros de la Orquesta, a su directora y a Alicia Morote por hacer posible el proyecto. Asimismo, dio las gracias repetidas veces a todos los asistentes, ya que se vendieron todas las entradas: todo vaticinaba un éxito rotundo, y así fue.

Jorge Ruiz, cantante de Maldita Nerea S.C.

Si se miraba alrededor se podía ver que el público era diverso: había padres con hijos, grupos de amigos de todas las edades, parejas de todas las edades, etc. Todos tenían algo en común: disfrutaban poniéndose en pie ante un concierto en el que los temas orquestados de Maldita Nerea llenaban el auditorio con nuevos sonidos y versiones de sus clásicos.

Sonaron temas variados de todos los discos, como 'No pide tanto, Idiota', 'Por el miedo a equivocarnos', 'No podíamos ser agua', 'Hecho con tus sueños', 'La respuesta no es la huida' y 'A quien quiera escuchar', entre muchos otros. En algunas de las canciones, el grupo y la Sinfónica estuvieron acompañados también por la Coral Polifónica Municipal Hims Mola, de Molina de Segura. Cuando el conjunto de instrumentos y la voz de Jorge Ruiz interpretaron 'Despídeme' el auditorio entero estaba sobrecogido por la belleza de la versión. El cantante aseguró que esa era la primera vez que no lloraba cantando el tema. Las lágrimas no tardarían en llegar: Jorge se emocionó cuando tocaron 'Mira dentro'.

La última canción incluida en el repertorio fue 'Bailarina', antes de la cual el cantante dedicó unas sinceras palabras a los asistentes, asegurando que cualquiera puede "cambiar su vida y conseguir sus sueños", como el grupo musical empezó a hacer con su primer disco. La banda se despidió e hizo el amago de acabar el concierto, pero todo el auditorio esperaba aún dos de sus éxitos más sonados. Finalmente, Maldita Nerea, deleitó a sus fans interpretando 'El secreto de las tortugas' y tocando, con Alicia Morote al piano, 'Tu mirada me hace grande'. El grupo murciano se despidió frente una larga ovación de un público que se mostró agradecido por poder volver a escuchar la música de Maldita Nerea.