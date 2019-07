Mariza, fadista: "Siento que soy cada vez más del mundo"

"El fado es una música que expresa los sentimientos de la vida, del alma, del ser humano y, entre ellos, también la alegría", dijo Mariza, quien protaniza la velada del martes 23 de julio en el festival de La Mar de Músicas en Cartagena "Todos los lugares donde he cantado durante estos 20 años han sido únicos y especiales. En todos ellos he sido feliz porque he hecho lo que más amo: cantar", añadió la dama del fado