Maryan Frutos (Kuve): "Soy reivindicativa y feminista hasta la médula"

Maryan Frutos, cantante y vocalista del grupo Kuve actuará esta noche en la tercera edición del Welcome Summer Mar Menor, que da la bienvenida al comienzo del verano murciano de 2019. La cantante y compositora murciana presentará su nuevo disco 'Castillos de fuego' con su gira 'El mundo es tuyo'.

Kuve cumple una década dentro del panorama musical español. Sus inicios fueron artesanales, vendía sus propias maquetas con la intención de llegar a ese público que hoy en día llena conciertos y corea sus canciones. Con tres discos en su haber, 'Regresión' (2013), 'Kuve 3.0' (2016), y 'Castillos de fuego' (2019), se consolida en el panorama del indie rock español como lo acredita su presencia en parte de los festivales más importantes de nuestro país. Descubrimos a Maryan Frutos en esta entrevista.

¿Quién es Kuve según una misma, y cuánto tiempo lleva en el mundo de la música realmente?

Kuve es Maryan Frutos, una chica que desde que nació le pierde la música. Empecé en casa, en Murcia cuando todavía no era Kuve por supuesto. Eran temas para mí, para Maryan Frutos, algo mucho más personal. Pero de forma más seria fijaría ese año 2009 como el principio del comienzo.

Una cosa es empezar pero, ¿Cuándo consideras que esto de la música 'marcha'? ¿Cuándo consideras que estás aquí: en el panorama indie rock del país?

Realmente llega cuando empiezan a contar con nosotros. Cuando nos llamaron para nuestros primeros festivales, cuando de repente a la gente le va sonando el nombre y promotores y salas. Gente en definitiva que entiende y se dedica a esto, te llaman.

Pero yo te diría que uno siente que está en el mundo de la música cuando empieza a parecer un trabajo, y esto sucede en el primer momento que empiezas a crear tus propias canciones.

Yo empecé con una maqueta que vendía a tres euros. Me encargaba de grabar en el ordenador, sacábamos impresa nuestra portada y bueno, nos llevábamos las copias a los conciertos. El primero que dimos fue un acústico en el Café Zanzibar de Madrid, para amigos y familia pues no nos conocía nadie más (risas), y allí fue la primera vez que todo empezó a ser real.

¿Se puede vivir del mundo de la música o se ganaba más con esas maquetas a tres euros?

La pura verdad es que es complicado vivir del mundo de la música. Yo intento complementarlo también con otras cosas. Al fin y al cabo Kuve es un proyecto, una inversión diaria mía por la que estoy apostando a tope. Ahora mismo no es algo con lo que yo misma pueda decir que estoy super tranquila y que no tengo que complementarlo con otras cosas. Creo que es un momento por el que pasan todas las bandas y de hecho conocemos a mucha gente que complementa la música con otras cosas que no tienen nada que ver en absoluto. No puedo decirte que este mundo es de color de rosa, y que todo es maravilloso. Hay que trabajárselo.

¿Dónde se ve Kuve el día de mañana? ¿Te gustaría tocar en algún lugar en especial?

Me veo trabajando mucho, y si es cada vez más, yo seré feliz. Así que si me tengo que ver de alguna forma, sin duda es con la música alrededor mío todo el rato. Por muy peliculero que suene, la música ha sido mi sueño desde pequeña.

Con respecto a lo del lugar especial donde tocar… me haría muchísima ilusión poder utilizar la Plaza de Toros de Murcia. Llenarla con mi música. Además, creo que es para lo que se debería emplear el recinto hoy en día.

Con los años ha cambiado mucho tu sonido. Desde 'Regresión' en 2013, que fue un disco mucho más melódico, con un sonido más limpio… Canciones como 'Nadie te dijo', 'Siluetas de invierno', 'Tu último domingo', parece que ese sonido queda lejos. Con 'Castillos de Fuego' (2019) ¿Querías llevarte a otra dimensión?

Sí, es verdad que las canciones de 'Regresión' forman parte de otra etapa, donde yo también componía de otra forma. Eran canciones más pop. Pero creo que es lo normal. El hecho de que con el paso del tiempo tu sonido vaya cambiando y quieras experimentar, o que vayas aprendiendo cosas que luego quieras incorporar en tus trabajos. Ya en 'Kuve 3.0' se notó mucho la diferencia. Digamos que hubo una transición: pasaron varios años de un disco a otro y yo ya veía las cosas de otra manera. Con 'Castillos de fuego' lo que hemos hecho es dar otro salto, y la verdad estoy muy contenta con ello.

Hablando de ese segundo disco 'Kuve 3.0', tiene la particularidad de que salió adelante por un proyecto de crowdfunding ¿Cómo fue la experiencia?

Fue increíble. Yo no me esperaba para nada la respuesta de la gente. Lo lancé y de repente a las 24 horas ya tenía el 70% de lo que solicitaba, de lo que necesitaba. Y claro, imagínate la ilusión. Que la gente confíe en ti ciegamente, que es como si te dijeran: No sé lo que vas a hacer realmente, pero apuesto por ti. Fue una forma muy bonita de empezar esa nueva etapa.

Desde marzo contamos con tu tercer trabajo 'Castillos de fuego' ¿Cómo va? ¿Cuán contenta estás?

Mucho. Siempre esperas la reacción de la gente y, desde la humildad, a este disco le están echando muchos piropos. Para mí también es importante el tema de cómo responde el público con el directo. En 'Kuve 3.0' la gente nos decía que les gustaba más el directo que el disco, pues veían realmente la fuerza. Con este 'Castillos de fuego' hemos intentado hacer algo realmente potente que esperamos que guste mucho.

¿Con qué canción te quedarías de tu nuevo disco?

Bueno… me quedaría con todas. No podría decirte una en concreto. Aunque sí es cierto que espero disfrutar mucho de uno de los temas que me emociona desde el primer momento que lo hice. Se trata de 'Solo tu victoria', la última canción del disco.

En este disco hay grandes temas como Bailar en la tormenta, Castillos de fuego, Canción D… Pero además hay una canción como El mundo es tuyo, hecha por y para vosotras. ¿Qué te desgarra por dentro de nuestra sociedad para llevarte a esta canción?

En realidad es una canción que hice desde el corazón. Todas las mujeres sufrimos las barreras que nos impone esta sociedad para avanzar. Soy una mujer reivindicativa y feminista hasta la médula, y además me expreso a través de la música, pues era la canción perfecta para transmitir lo que siento y lo que muchas mujeres sienten. Inicialmente quería que fuera un mensaje positivo que dijera: "Vamos hacia delante, vamos a seguir consiguiendo cosas". Es un mensaje en forma de canción que me apetecía contar con él dentro de mi repertorio.

Has contado con la colaboración en el disco de Marc Gili de Dorian, y con los arreglos de Jorge Guirao de Second, ¿Cómo ha sido la tarea de trabajar con ellos?

Ha sido una experiencia muy positiva. Con Marc me apetecía hacer algo desde hace mucho tiempo. Él mismo se ofreció, coincidió que yo estaba haciendo también una colaboración en el directo con ellos y me dijo que contara con él y… ¡por supuesto que sí! Además había un tema que tenía el rollo de Dorian, algo electrónico y bueno, pues Castillos de fuego fue el tema que entre los dos sacamos adelante.

Y trabajar con Jorge Guirao es trabajar con la familia. Todo fluye entre nosotros, nos compenetramos bien, coincidimos en ideas que nos surgen en tiempo record y tenerlo como parte del equipo es un lujazo para mí.

Kuve está muy ligada a Second al igual que Second a Kuve. Hay mucho talento inmerso en el apellido Frutos. Ahí está vuestro trabajo de forma independiente para verlo y disfrutarlo. Pero ¿habéis sentido alguna vez que el hecho de ser hermanos podría ser algún tipo de condicionante?

No, claro que no. Mi hermano Sean va a su ritmo, yo voy al mío, y al final lo que hacemos es ayudarnos como buenos hermanos. No hay ningún condicionante y estamos felices de poder compartir algo tan bonito como es la música. Es absurdo pensar que algo negativo se pueda esconder tras el hecho de ser hermanos. Sean lleva muchísimos años trabajando, yo estoy trabajando muy duro también desde mis inicios.

Te espera una gira que te va a llevar a recorrer toda la geografía de nuestro país. Esta noche estarás en la Murcia, en el Welcome Summer Mar Menor en Cabo de Palos. ¿Qué nos vamos a encontrar en la gira El mundo es tuyo?

La gira 'El mundo es tuyo' la estamos cuidando con mucho mimo y cariño, y a conciencia. Va a ser un directo muy enérgico, donde se han añadido cosas que suman mucho. Pero no quiero adelantar más, lo que quiero es que la gente se acerque a disfrutar con nosotros.