'Presentes', el documental murciano sobre memorias de la dictadura uruguaya, se estrena el sábado online

Tras cancelar los estrenos en Cines de Barcelona, Madrid y Murcia, los realizadores de este trabajo audiovisual autogestionado han decidido estrenarlo online este 27 de junio, aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar y la Huelga que lo enfrentó durante 15 días en 1973.

Tomando prestado del sociólogo austriaco Michael Pollack el concepto de 'memorias subterráneas', los directores señalaron que "la esencia de este filme radica en el rescate de episodios y relatos de vida invisibilizados, secuestrados por el silencio y el olvido impuesto durante mucho tiempo".

Estas memorias subterráneas son las de hombres y mujeres del interior uruguayo, experiencias de resistencia y de represión que "quedaron ocultas también por la predominancia de las memorias de los hombres más destacados en organizaciones de la capital montevideana, los relatos épicos de resistencia a la dictadura, en muchos casos desvirtuadores de la realidad histórica".

Otra de las importancias de este documental radica en la atención que se le presta a las protagonistas y sus vivencias como mujeres militantes, presas o familiares de desaparecidos. La cuestión de género es tratada con sensibilidad por sus directores y los testimonios de ellas aportan gran peso político y reflexivo a este trabajo audiovisual. “Había discriminación. Los puestos de la directiva estaban integrados sólo por hombres y hasta yo misma les tenía más confianza a los hombres que a las mujeres para llevar a cabo una acción”, comenta Élida Valdomir, ex guerrillera tupamara y presa política durante 15 años, en una de las intervenciones del documental.

Fotograma de 'Presentes', un documental murciano sobre memorias de la dictadura uruguaya

Como bien expresa el título del documental, homenaje a quienes fueron asesinados luchando por un mundo más justo y aún hoy siguen desaparecidos, Presentes quiere centrarse en la actualidad de esas memorias. En la última parte del filme, algunos de los protagonistas reflexionan sobre las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos desde la llegada de la democracia, poniendo especial atención a la inacción en el ámbito de la Verdad y la Justicia durante los últimos tres gobiernos del Frente Amplio. Esta coalición progresista compuesta por quienes más sufrieron la dictadura, y que ha sido liderada por figuras tan relevantes como José Mujica, dirigente de la guerrilla urbana MLN-Tupamaros y expreso político de la Dictadura, no ha logrado en 15 años avanzar lo esperado por sus militantes.

“El documental lo rodamos durante los meses de abril y agosto de 2017, pero, cada vez que veo el filme me doy cuenta de que hay muchos temas que se interrelacionan con el presente, con el contexto político y social que estamos viviendo a nivel mundial. El título del documental tiene que ver con eso, además de con decisiones estéticas, como no usar demasiado material de archivo digital en blanco y negro. No se trata de un documental de Historia sino de memorias. Y la memoria, que busca darle un significado a la Historia en la actualidad y con miras a lo que vendrá, es una cuestión mucho más del presente y del futuro que del pasado”, comenta Guillén.

'Presentes' pretende ser, además de un aporte a la memoria colectiva latinoamericana, "un material de reflexión y análisis para el debate desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la Justicia Transicional". "Aunque se trata de testimonios del ámbito rural uruguayo y del proceso de Verdad y Justicia en Uruguay, estas historias, que tienen que ver con procesos predictatoriales, dictatoriales y de justicia transicional, están relacionadas de modo íntimo con el deseo humano de obtener justicia, esclarecer la verdad y obtener justicia con dignidad tras procesos sociales traumáticos. Se pueden extrapolar a cualquier lugar del mundo”, reflexiona Cerezuela.

Podrá verse este 27 de junio, durante 48 horas, previo contacto con sus directores escribiendo a presentesdocumental@gmail.com por cinco euros. Parte del dinero recaudado irá destinado a la organización de expresos y expresas políticos del Uruguay, CRYSOL.